Tchad : Citoyenneté Active sensibilise les mères, parents et tuteurs sur l’importance de l’acte de naissance

Selon le président de l’association, Tarik Aziz Youssouf, cette initiative vise à informer et accompagner les populations dans les démarches d’obtention des actes de naissance auprès des services de l’état civil.



Il a également rappelé que des efforts significatifs sont déployés au Tchad pour améliorer l’enregistrement des naissances. « Grâce aux innovations technologiques mises en place par TechNED et ses partenaires, notamment l’application Tazdil, les procédures sont aujourd’hui simplifiées, accessibles et gratuites », a-t-il expliqué.



Toutefois, malgré ces avancées, une grande partie de la population reste insuffisamment informée, d’où la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation sur le terrain.



À travers cette initiative, l’Association Citoyenneté Active entend faire connaître ces opportunités et souligner le caractère indispensable de l’acte de naissance pour garantir l’accès des enfants à leurs droits fondamentaux. L’activité prévoit également une orientation personnalisée des parents et tuteurs sur les démarches administratives, ainsi qu’une assistance dans la constitution et le suivi des dossiers auprès des services de l’état civil et des mairies compétentes.



L’association rappelle par ailleurs que la possession d’un acte de naissance constitue un préalable essentiel à toute reconnaissance administrative et sociale.