Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Citoyenneté Active sensibilise les mères, parents et tuteurs sur l’importance de l’acte de naissance


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 2 Mars 2026


​L’association Citoyenneté Active a organisé, ce lundi 02 mars 2026, une séance de sensibilisation dans le district de Farcha, à N’Djamena. Cette rencontre interactive, qui se déroulera progressivement dans chaque centre de santé, a porté sur l’importance de l’acte de naissance, les procédures d’obtention, les institutions compétentes ainsi que les délais légaux d’enregistrement. Des supports d’information adaptés au contexte local ont également été distribués.


Tchad : Citoyenneté Active sensibilise les mères, parents et tuteurs sur l’importance de l’acte de naissance
Selon le président de l’association, Tarik Aziz Youssouf, cette initiative vise à informer et accompagner les populations dans les démarches d’obtention des actes de naissance auprès des services de l’état civil.

Il a également rappelé que des efforts significatifs sont déployés au Tchad pour améliorer l’enregistrement des naissances. « Grâce aux innovations technologiques mises en place par TechNED et ses partenaires, notamment l’application Tazdil, les procédures sont aujourd’hui simplifiées, accessibles et gratuites », a-t-il expliqué.

Toutefois, malgré ces avancées, une grande partie de la population reste insuffisamment informée, d’où la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation sur le terrain.

À travers cette initiative, l’Association Citoyenneté Active entend faire connaître ces opportunités et souligner le caractère indispensable de l’acte de naissance pour garantir l’accès des enfants à leurs droits fondamentaux. L’activité prévoit également une orientation personnalisée des parents et tuteurs sur les démarches administratives, ainsi qu’une assistance dans la constitution et le suivi des dossiers auprès des services de l’état civil et des mairies compétentes.

L’association rappelle par ailleurs que la possession d’un acte de naissance constitue un préalable essentiel à toute reconnaissance administrative et sociale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/02/2026

​Tchad : le GCAP et des journalistes expulsés de l’hôtel Zenabel par les forces de l’ordre

​Tchad : le GCAP et des journalistes expulsés de l’hôtel Zenabel par les forces de l’ordre

Tchad : ultimatum des organisations des personnes handicapées pour la réouverture de l’axe N’Djamena–Kousseré Tchad : ultimatum des organisations des personnes handicapées pour la réouverture de l’axe N’Djamena–Kousseré 28/02/2026

Populaires

SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement

01/03/2026

Tchad : un homme retrouvé mort dans sa ferme au Nord Kanem, deux employés arrêtés

01/03/2026

Le Président Faustin Archange Touadéra en visite de travail d’une semaine en Russie

01/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter