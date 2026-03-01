SENAFET 2026 : le Tchad réaffirme son engagement pour les droits et la dignité des femmes

Représentant Madame la Ministre d'État en charge de la Femme et de l'Enfance, empêchée, M. Ismaël Adoum Hamit a rappelé que cette semaine constitue un moment privilégié de réflexion, de bilan et de plaidoyer, permettant d'évaluer les progrès accomplis vers l'égalité, d'identifier les défis persistants et de promouvoir des actions concrètes en faveur des femmes tchadiennes. Il a souligné que le thème de cette édition traduit une vision claire et ambitieuse, invitant chaque femme à faire valoir sa dignité et à participer pleinement à la construction d'un avenir meilleur.



Prenant la parole au nom de la ville de N'Djamena, le Maire Sénoussi Hassana Abdoulaye a rendu un vibrant hommage aux femmes, qu'il a qualifiées de « sources de notre existence, racines de notre stabilité et piliers de notre développement ». Il a insisté sur le fait que l'inclusion, la dignité et la participation féminine ne sont pas de simples aspirations, mais une exigence morale, un engagement politique fort et un impératif national, rappelant qu'aucune société ne peut véritablement progresser en laissant les femmes à la marge ou en les contraignant à fournir deux fois plus d'efforts pour mériter leur place. Cette semaine nationale se veut ainsi un appel à l'action collective pour bâtir un Tchad plus juste, inclusif et prospère pour tous

