Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

SENAFET 2026 : le Tchad réaffirme son engagement pour les droits et la dignité des femmes


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 2 Mars 2026


La 36ᵉ édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET 2026) a été officiellement lancée ce 1er mars 2026 à N'Djamena, sous le thème porteur « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir radieux ». Autorités, femmes engagées et partenaires ont profité de cette cérémonie solennelle pour réaffirmer collectivement leur engagement en faveur de l'émancipation féminine.


SENAFET 2026 : le Tchad réaffirme son engagement pour les droits et la dignité des femmes

Représentant Madame la Ministre d'État en charge de la Femme et de l'Enfance, empêchée, M. Ismaël Adoum Hamit a rappelé que cette semaine constitue un moment privilégié de réflexion, de bilan et de plaidoyer, permettant d'évaluer les progrès accomplis vers l'égalité, d'identifier les défis persistants et de promouvoir des actions concrètes en faveur des femmes tchadiennes. Il a souligné que le thème de cette édition traduit une vision claire et ambitieuse, invitant chaque femme à faire valoir sa dignité et à participer pleinement à la construction d'un avenir meilleur.

Prenant la parole au nom de la ville de N'Djamena, le Maire Sénoussi Hassana Abdoulaye a rendu un vibrant hommage aux femmes, qu'il a qualifiées de « sources de notre existence, racines de notre stabilité et piliers de notre développement ». Il a insisté sur le fait que l'inclusion, la dignité et la participation féminine ne sont pas de simples aspirations, mais une exigence morale, un engagement politique fort et un impératif national, rappelant qu'aucune société ne peut véritablement progresser en laissant les femmes à la marge ou en les contraignant à fournir deux fois plus d'efforts pour mériter leur place. Cette semaine nationale se veut ainsi un appel à l'action collective pour bâtir un Tchad plus juste, inclusif et prospère pour tous



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/02/2026

Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique

Tchad : Le général Mahamat Tahir Orozi nommé Ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique

Tchad : assistance aux sinistrés d’un incendie dans le village Al-Kouk au Hadjer Lamis Tchad : assistance aux sinistrés d’un incendie dans le village Al-Kouk au Hadjer Lamis 27/02/2026

Populaires

Le président Tchadien Mahamat Idriss Déby profondément attristé par la mort de l’ayatollah Khamenei

01/03/2026

Congo/Présidentielle 2026 : Le Mouvement Républicain du Congo (MRC) se mobilise à Pointe-Noire derrière Denis Sassou-N’Guesso

01/03/2026

Tchad : 127 candidats passent le test d’entrée des Maîtres communautaires à Mao

01/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter