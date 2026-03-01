Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : 2000 jeunes filles formées à l'intelligence artificielle à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 1 Mars 2026


Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET 2026), un ambitieux atelier de formation en intelligence artificielle, en informatique et sur le bon usage d'Internet a été officiellement lancé ce dimanche 1er mars 2026 au centre de l'Agence de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication (ADETIC) d'Abéché.


Portée par la délégation provinciale du ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration en partenariat avec l'ADETIC, cette initiative bénéficie à 2 000 jeunes filles issues de différents établissements scolaires de la ville, avec pour objectif de renforcer leurs compétences numériques et de promouvoir un usage responsable, sécurisé et productif des outils technologiques.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le chef du centre ADETIC d'Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a exhorté les participantes à faire preuve de curiosité et d'engagement, soulignant que les connaissances acquises pourraient constituer un atout majeur pour leur insertion professionnelle et leur autonomie.

La présidente du comité d'organisation de la SENAFET, Aïcha Hidjab, a quant à elle salué cette action concrète en faveur de la promotion de la jeune fille, invitant les bénéficiaires à suivre la formation avec assiduité. Procédant au lancement officiel, le délégué provincial du ministère, Abdelhamid Hassaballah, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'égalité des chances et s'aligne sur le programme de modernisation et de digitalisation du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Prévue pour durer sept jours, cette formation ambitionne de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes filles maîtrisant les technologies innovantes dans la province du Ouaddaï.



