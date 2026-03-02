Alwihda Info
TCHAD

Héritage contesté : quatre beaux-frères jugés pour vol présumé à N’Djamena


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 2 Mars 2026


La gestion du patrimoine d’un défunt a conduit quatre hommes, âgés de 43 à 64 ans, à comparaître devant le tribunal correctionnel ce 2 mars 2026. Accusés de vol par leur belle-sœur, les prévenus invoquent le respect des rites traditionnels.


Héritage contesté : quatre beaux-frères jugés pour vol présumé à N’Djamena
Selon les éléments du dossier, la veuve du défunt a déposé une plainte contre ses beaux-frères à la suite du décès de son époux. Elle les accuse de s’être illicitement approprié des biens meubles appartenant au défunt, qualifiant ces actes de vol.

Tradition contre droit de propriété

Lors de leur interrogatoire à la barre, les prévenus ont rejeté ces accusations. Ils ont expliqué que, conformément aux coutumes locales, des scellés traditionnels avaient été apposés sur la chambre du défunt, interdisant l’accès à la veuve ainsi qu’à toute autre personne pendant une période de dix mois.

Selon leurs déclarations, la réouverture de la chambre visait uniquement à assurer l’entretien et la libération des lieux. Ils affirment que cette opération s’est déroulée officiellement, en présence : des représentants des deux familles ; de la veuve elle-même ; sans aucun incident constaté lors de l’inventaire.

Les prévenus soutiennent que le différend est apparu lorsqu’une date a été fixée pour le partage successoral, prévu le 12 mars prochain. Ce calendrier aurait suscité l’opposition de la plaignante, qui aurait ensuite engagé des poursuites judiciaires.

Après avoir entendu les explications des prévenus, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire. Le juge a exigé la comparution de la partie civile, afin d’entendre sa version des faits et de confronter les témoignages.

Il est à noter que, parmi les quatre prévenus, l’un est actuellement maintenu en détention provisoire à la maison d’arrêt de Klessoum, tandis que les trois autres comparaissent libres.


