Tchad : vols de vélos stoppés sur le campus de l’Université de Sarh

Tout a commencé lorsqu’un étudiant inscrit en deuxième année de droit a été surpris en train de tenter de prendre un vélo qui ne lui appartenait pas. Des camarades, témoins de la scène, l’ont immédiatement intercepté avant de le conduire auprès des responsables administratifs. Face aux autorités académiques, le jeune homme a reconnu les faits.



Selon ses propres déclarations, il aurait commencé ces vols au début de l’année universitaire, affirmant avoir agi en raison de difficultés financières. Les bicyclettes dérobées étaient ensuite transportées vers le village de Maïbessé, où un de ses complices, mécanicien, se chargeait de les revendre pour une somme fixe de 25 000 FCFA l’unité.



Informées de la situation, les forces de sécurité sont rapidement intervenues. Le suspect principal a été remis à la police pour la suite de la procédure. Quelques heures plus tard, le mécanicien cité dans l’affaire a également été interpellé.