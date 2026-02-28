Tchad : un projet pour promouvoir la santé sexuelle et la résilience des femmes et des jeunes filles dans la Nya

Cette initiative est portée par l’Union des femmes en Marche pour le Développement du département de la Nya (UFMDN).



Financé par l’Agence française de développement (AFD), à travers l’ONG Oxfam, et mis en œuvre par un réseau d’organisations féminines dans les deux Logone, le projet vise à sensibiliser les communautés sur les droits des femmes, à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, mais aussi à encourager la participation des femmes aux prises de décisions communautaires.



La présidente de l’Union des femmes en Marche pour le Développement de la Nya, Rokoulet Nekian Brigitte, a présenté le contexte et la justification du projet dans le département de la Nya. Selon elle, le projet s’étendra sur une durée de 14 mois et comprendra plusieurs activités, notamment des campagnes de sensibilisation, le renforcement des capacités des femmes, l’accompagnement des jeunes filles ainsi que des actions de plaidoyer en faveur des droits des femmes.



Elle a également sollicité la collaboration des autorités locales et l’implication active des communautés afin d’assurer la réussite de cette initiative.



De son côté, le chef de projet dans la Nya, Boinbe Basile, a rappelé le contexte de mise en œuvre tout en précisant que l’objectif principal de l’Union des femmes est de renforcer la résilience des femmes et de promouvoir leurs droits ainsi que la santé sexuelle et reproductive.



Procédant au lancement officiel du projet, le sous-préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a rassuré les femmes quant à l’accompagnement des autorités locales. Selon lui, ce projet s’inscrit pleinement dans la politique gouvernementale en matière de santé et de promotion des droits des femmes. Il a exhorté les membres du réseau à mener une sensibilisation de proximité afin de promouvoir les droits ainsi que la santé sexuelle et reproductive des femmes.



Il convient de noter que ce projet est mis en œuvre par un réseau d’organisations féminines, notamment le Centre d’insertion des filles en déperdition scolaire dans le Logone Occidental et l’Union des femmes en Marche pour le Développement du département de la Nya, œuvrant auprès des femmes de la zone pétrolière du Logone Oriental.