Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mars 2026


À l’approche de la rupture du jeûne, la circulation se densifie et la tension gagne certaines artères de la capitale tchadienne.


Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité
Au rond-point des travaux du premier arrondissement, les agents du Groupement de la Sécurité Routière(GSR) déploient une vigilance méthodique afin de contenir l’afflux de véhicules et de préserver l’essentiel, l’ordre public, la sécurité des usagers et la dignité du passage de chacun.

Dans la lumière déclinante, silhouettes sobres et gestes précis, les agents régulent la circulation avec une discipline exemplaire. Sifflet aux lèvres, bras tendu avec une autorité mesurée, ils orchestrent les flux dans un silence éloquent où chaque mouvement vaut instruction. Sous la conduite du chef du groupement présent sur le terrain, l’action s’affirme à la fois ferme et mesurée, pédagogique sans faiblesse. Leur mission est explicite, garantir la fluidité du trafic à l’heure la plus critique de la journée.

Au cœur de ce dispositif, six cent quinze agents sont mobilisés quotidiennement durant la période du Ramadan dans la cité capitale afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la voie publique. Le Commandement, assuré par le Commissaire Divisionnaire de Police Mahmoud Bahar Mahamat, commandant du Groupement de la Sécurité routière avec l’appui du Commissaire Principal Abdelaziz Ahmat Youssouf, responsable du sous chargé de la prévention des infractions, veille à la rigueur opérationnelle et à l’exemplarité des interventions. Interrogé sur l’organisation mise en place, le commandant a salué le professionnalisme et l’engagement de ses équipes, résolument tournées vers le service de l’intérêt général.

Au-delà de la technicité des gestes, c’est un véritable esprit de service qui se manifeste : patience face à l’impatience, vigilance face au désordre, constance dans l’effort collectif. Cette présence, à la fois visible et rassurante, s’inscrit dans l’action concertée de la Sécurité publique et de la mairie de N’Djamena, partenaires engagés dans la préservation de l’ordre urbain et de la sérénité des citoyens.

Lorsque la ville retrouve le calme et que les tables s’ouvrent au partage, ces agents demeurent à leur poste, gardiens discrets de la fluidité et du respect des règles. Leur engagement appelle en retour la responsabilité de tous. Automobilistes, motocyclistes et piétons sont invités à observer scrupuleusement le code de la route, à faire preuve de patience et de civisme, afin que chaque déplacement devienne un acte de respect mutuel au service d’une circulation plus sûre, aujourd’hui comme demain.

À l’issue de leur mission, les agents en service ont rompu le jeûne ensemble, exprimant leur gratitude pour les bienfaits du jour accompli et renouvelant leur engagement au service de la collectivité.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/03/2026

SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement

SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement

Tchad : un camion se renverse sur la route de la sous-préfecture de Balimba Tchad : un camion se renverse sur la route de la sous-préfecture de Balimba 01/03/2026

Populaires

Tchad : La Semaine nationale de la femme tchadienne lancée au Salamat

02/03/2026

Congo/présidentielle 2026 : la bataille pour le Palais du Peuple officiellement ouverte

02/03/2026

La République Centrafricaine a lancé un projet de numérisation de très grande qualité

02/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter