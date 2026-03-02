Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité

Au rond-point des travaux du premier arrondissement, les agents du Groupement de la Sécurité Routière(GSR) déploient une vigilance méthodique afin de contenir l’afflux de véhicules et de préserver l’essentiel, l’ordre public, la sécurité des usagers et la dignité du passage de chacun.



Dans la lumière déclinante, silhouettes sobres et gestes précis, les agents régulent la circulation avec une discipline exemplaire. Sifflet aux lèvres, bras tendu avec une autorité mesurée, ils orchestrent les flux dans un silence éloquent où chaque mouvement vaut instruction. Sous la conduite du chef du groupement présent sur le terrain, l’action s’affirme à la fois ferme et mesurée, pédagogique sans faiblesse. Leur mission est explicite, garantir la fluidité du trafic à l’heure la plus critique de la journée.



Au cœur de ce dispositif, six cent quinze agents sont mobilisés quotidiennement durant la période du Ramadan dans la cité capitale afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la voie publique. Le Commandement, assuré par le Commissaire Divisionnaire de Police Mahmoud Bahar Mahamat, commandant du Groupement de la Sécurité routière avec l’appui du Commissaire Principal Abdelaziz Ahmat Youssouf, responsable du sous chargé de la prévention des infractions, veille à la rigueur opérationnelle et à l’exemplarité des interventions. Interrogé sur l’organisation mise en place, le commandant a salué le professionnalisme et l’engagement de ses équipes, résolument tournées vers le service de l’intérêt général.



Au-delà de la technicité des gestes, c’est un véritable esprit de service qui se manifeste : patience face à l’impatience, vigilance face au désordre, constance dans l’effort collectif. Cette présence, à la fois visible et rassurante, s’inscrit dans l’action concertée de la Sécurité publique et de la mairie de N’Djamena, partenaires engagés dans la préservation de l’ordre urbain et de la sérénité des citoyens.



Lorsque la ville retrouve le calme et que les tables s’ouvrent au partage, ces agents demeurent à leur poste, gardiens discrets de la fluidité et du respect des règles. Leur engagement appelle en retour la responsabilité de tous. Automobilistes, motocyclistes et piétons sont invités à observer scrupuleusement le code de la route, à faire preuve de patience et de civisme, afin que chaque déplacement devienne un acte de respect mutuel au service d’une circulation plus sûre, aujourd’hui comme demain.



À l’issue de leur mission, les agents en service ont rompu le jeûne ensemble, exprimant leur gratitude pour les bienfaits du jour accompli et renouvelant leur engagement au service de la collectivité.