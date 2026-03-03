Tchad : à Abéché, la formation professionnelle au cœur des priorités de l’Académie de l’Est

Le recteur de l’Académie de l’Éducation nationale de l’Est, Pr Daouda Ahmat Mahamat, a tenu ce mardi 03 mars 2026 une réunion de travail avec les directeurs des Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de sa circonscription.



La rencontre s’est déroulée au siège de l’Académie de l’Est, à l’INSTA, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle. L’objectif poursuivi est d’insuffler une nouvelle dynamique aux CFTP et renforcer leur opérationnalisation.



Le recteur a annoncé que les responsables des centres bénéficient désormais d’indemnités mensuelles de responsabilité, fruit des efforts consentis par les Académies de l’Éducation. Il a également affirmé l’engagement de l’Académie de l’Est à rendre pleinement opérationnels, dès cette année, les sept CFTP répartis dans les provinces couvertes.



Insistant sur l’importance stratégique de la formation professionnelle, le Pr Daouda Ahmat Mahamat a rappelé qu’elle constitue un levier majeur, face au chômage des jeunes et aux mutations du marché du travail. Elle facilite l’insertion professionnelle, réduit le chômage, encourage l’entrepreneuriat, répond aux besoins économiques et valorise les métiers techniques.



« La formation professionnelle est un levier essentiel de développement économique et social », a-t-il martelé, appelant les responsables des centres à s’investir pleinement pour garantir des contenus de formation à la hauteur des attentes.