TCHAD

Tchad : au port sec de Ngueli, le ministre des Finances exige plus d’efficacité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mars 2026



Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a effectué ce mardi 3 mars 2026 une visite de travail au port sec de Ngueli, dans le cadre du suivi des performances des services douaniers.

Cette mission s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Finances et de l’Inspecteur général des Finances. Sur place, il a échangé avec le directeur général des Douanes, Ousman Brahim Djouma, ainsi qu’avec les équipes opérationnelles. Cette descente sur le terrain s’inscrit dans la continuité des actions engagées depuis le début de l’année.

À Ngueli, principal point d’entrée des marchandises à N’Djamena, le ministre d’État a constaté un flux important de conteneurs et de marchandises, soulignant le rôle stratégique du site dans la mobilisation des recettes et la fluidité des échanges.

Face à la congestion des accès et à la saturation de l’enceinte, il a donné des orientations pour renforcer l’organisation, la sécurisation du site et la rigueur dans le traitement des opérations. Il a insisté sur le respect strict des procédures, l’accélération de la digitalisation, la discipline administrative et la mise en place d’un reporting régulier, notamment en cas d’incident.



