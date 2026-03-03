Alwihda Info
TCHAD

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Mars 2026


Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a condamné avec fermeté l’attaque perpétrée le 2 mars 2026 par des éléments de la nébuleuse terroriste Boko Haram contre le poste avancé de Fitiné, situé dans les îles du Lac Tchad.


Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l'unité nationale
Dans un communiqué de presse publié le 3 mars 2026 à N’Djamena, le parti au pouvoir indique que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont opposé une riposte « immédiate, ferme et décisive » à cette tentative de déstabilisation. Selon le communiqué, huit assaillants ont été neutralisés et d’importants équipements militaires ont été récupérés, confirmant l’échec de cette offensive terroriste.

Toutefois, l’attaque a coûté la vie à un soldat tchadien, tombé au champ d’honneur lors des affrontements. Le MPS a salué le sacrifice de ce militaire, qualifié de « martyr de la République », qui a donné sa vie pour la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

Le parti a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du soldat décédé ainsi qu’à l’ensemble de ses frères d’armes, tout en exprimant sa solidarité aux blessés. Il a également appelé les militants, sympathisants et l’ensemble des citoyens à faire bloc derrière les Forces de Défense et de Sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

Le MPS a réaffirmé son soutien total et indéfectible au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Chef suprême des Armées, saluant son leadership dans la lutte pour la paix et la sécurité du pays.

Face à la menace terroriste, le parti appelle à l’unité nationale, à la vigilance et à la mobilisation générale pour défendre chaque parcelle du territoire tchadien.


