Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Lac Tchad : une attaque de Boko Haram repoussée par les FDS


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mars 2026



Lac Tchad : une attaque de Boko Haram repoussée par les FDS
Le président de la République du Tchad, chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’une unité avancée des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), positionnée dans la zone du Lac Tchad, a été la cible d’une attaque dans la nuit du 2 mars 2026.

Selon le chef de l’État, cette agression a été perpétrée par des éléments de la nébuleuse terroriste Boko Haram. Les forces tchadiennes ont immédiatement riposté avec vigueur, neutralisant huit assaillants et récupérant d’importants matériels de guerre.

Toutefois, l’affrontement a coûté la vie à un soldat tchadien, tombé au champ d’honneur. Deux autres militaires ont été blessés et sont actuellement pris en charge par les services de santé. Dans son message, le président Mahamat Idriss Deby Itno a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du soldat décédé ainsi qu’à ses frères d’armes, saluant le sacrifice d’un « digne fils de la Nation ». Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le chef suprême des Armées a réaffirmé la détermination du Tchad à poursuivre sans relâche la lutte contre les groupes terroristes, assurant que la traque des résidus de Boko Haram se poursuit dans la région du Lac Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/03/2026

Tchad : 2000 jeunes filles formées à l'intelligence artificielle à Abéché

Tchad : 2000 jeunes filles formées à l'intelligence artificielle à Abéché

SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement SENAFET 2026 à Pala : mettre la femme tchadienne au cœur du développement 01/03/2026

Populaires

Congo/présidentielle 2026 : la bataille pour le Palais du Peuple officiellement ouverte

02/03/2026

Tchad : La Semaine nationale de la femme tchadienne lancée au Salamat

02/03/2026

Héritage contesté : quatre beaux-frères jugés pour vol présumé à N’Djamena

02/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter