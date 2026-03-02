Lac Tchad : une attaque de Boko Haram repoussée par les FDS

Le président de la République du Tchad, chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’une unité avancée des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), positionnée dans la zone du Lac Tchad, a été la cible d’une attaque dans la nuit du 2 mars 2026.



Selon le chef de l’État, cette agression a été perpétrée par des éléments de la nébuleuse terroriste Boko Haram. Les forces tchadiennes ont immédiatement riposté avec vigueur, neutralisant huit assaillants et récupérant d’importants matériels de guerre.



Toutefois, l’affrontement a coûté la vie à un soldat tchadien, tombé au champ d’honneur. Deux autres militaires ont été blessés et sont actuellement pris en charge par les services de santé. Dans son message, le président Mahamat Idriss Deby Itno a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du soldat décédé ainsi qu’à ses frères d’armes, saluant le sacrifice d’un « digne fils de la Nation ». Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Le chef suprême des Armées a réaffirmé la détermination du Tchad à poursuivre sans relâche la lutte contre les groupes terroristes, assurant que la traque des résidus de Boko Haram se poursuit dans la région du Lac Tchad.