Côte d’Ivoire : secteur minier, le pays confirme son ascension et intègre le Top 5 africain

Selon le classement publié le 26 février 2026 par le Fraser Institute, référence internationale en matière d’évaluation des environnements miniers, la Côte d’Ivoire redevient en 2025, la juridiction la plus attractive d’Afrique de l’Ouest et se hisse à la cinquième place sur l’ensemble du continent.



Avec un score de 60,92 points sur 100 à l’indice d’attractivité, la progression est nette par rapport aux 55,70 points enregistrés en 2023. Cette performance marque un redressement significatif après la perte du leadership régional en 2024 au profit du Ghana.



Elle traduit surtout une amélioration perceptible du climat des affaires dans le secteur minier, portée par un cadre réglementaire plus lisible et une gouvernance renforcée. Dans la sous-région, la Côte d’Ivoire devance désormais le Ghana, crédité de 55,21 points, ainsi que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso.



Ce différentiel témoigne d’un environnement institutionnel jugé plus stable et plus prévisible par les investisseurs internationaux, dans un contexte régional marqué par des défis structurels. À l’échelle africaine, le pays se positionne derrière le Botswana, le Maroc, la Zambie et la Tanzanie.



Sur le plan mondial, il occupe le 47e rang, tandis que l’État américain du Nevada conserve la première place du classement général. Le rapport du Fraser Institute repose sur des enquêtes conduites auprès de dirigeants de compagnies minières opérant dans 68 juridictions.



L’évaluation combine la perception des politiques publiques minières, notamment en matière de fiscalité, de stabilité juridique et d’efficacité administrative, et l’appréciation du potentiel minéral national. Sur ces deux dimensions, la Côte d’Ivoire enregistre une amélioration de ses indicateurs.



Au-delà du classement, cette performance envoie un signal clair aux marchés internationaux. Une attractivité renforcée signifie une capacité accrue à mobiliser des investissements directs étrangers, à soutenir le développement de nouveaux projets et à consolider les chaînes de valeur locales. Elle ouvre également des perspectives en matière d’emplois, de recettes fiscales et de développement d’infrastructures dans les zones concernées.



En intégrant le Top 5 africain en 2025, la Côte d’Ivoire confirme son ambition de devenir un pôle minier majeur sur le continent, dans un cadre institutionnel structuré et orienté vers un développement durable et inclusif.