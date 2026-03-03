Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre de la Santé répond à une question orale sur la prise en charge de l’insuffisance rénale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Mars 2026




Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a répondu, le lundi 2 mars 2026, à l’Assemblée nationale, à une question orale avec débat portant sur la situation des patients atteints d’insuffisance rénale, et sur l’état du service de dialyse dans le pays.

Cette question a été adressée par la députée, Dr Awatif El-Tidjani Ahmed Koiboro. La séance plénière était présidée par le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, en présence du secrétaire général adjoint du Gouvernement, M. Saleh Bourma Ali.

Dans son intervention, la députée a soulevé plusieurs préoccupations, notamment : le nombre de patients sous hémodialyse ; le nombre d’appareils de dialyse effectivement fonctionnels ; le coût d’acquisition d’un appareil d’hémodialyse ; les mécanismes permettant aux patients d’accéder gratuitement ou à coût réduit aux médicaments ; l’ouverture de centres régionaux de dialyse ; les mesures prises pour encadrer l’utilisation de certains médicaments ; la construction d’un hôpital et d’un centre de dialyse ; la mise en œuvre de la Couverture sanitaire universelle (CSU).

Ses collègues députés ont enrichi le débat par des interventions complémentaires. Dans sa réponse, le ministre a rappelé les efforts engagés par son département pour renforcer le système de santé, notamment à travers la construction prochaine d’un hôpital de 80 lits.

Il a également présenté les perspectives envisagées par le gouvernement pour améliorer la prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale. Le ministre de la santé a aussi souligné l’attention particulière accordée par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, à l’amélioration du système sanitaire et au bien-être de la population tchadienne.



