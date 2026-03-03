Tchad : à Bol, 263 jeunes et femmes renforcent leurs compétences professionnelles grâce au projet RENFORT

Le Centre de formation technique et professionnelle (CFTP) de Bol accueille depuis le 12 décembre 2025 une vaste session de formation au profit de 263 jeunes et femmes, dans le cadre du projet RENFORT, financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA).



Cette initiative vise à renforcer l’innovation et l’entrepreneuriat agropastoral au Tchad, en mettant l’accent sur l’employabilité et la promotion des activités génératrices de revenus. Sur les 263 bénéficiaires, 143 apprenants suivent une formation axée sur l’employabilité, couvrant six chaînes de valeur jugées porteuses dans la province.



Il s’agit notamment du machinisme agricole, de la couture, de l’énergie solaire, de la maçonnerie, de la menuiserie bois et de la soudure. Ces filières techniques ont été sélectionnées en fonction des besoins du marché local et des opportunités d’insertion professionnelle qu’elles offrent aux jeunes.



Parallèlement, 120 autres bénéficiaires sont engagés dans des formations orientées vers les activités génératrices de revenus (AGR). Les modules portent sur l’extraction d’huile d’arachide, le séchage de légumes, la fabrication de spaghettis locaux, la transformation des fruits en jus et sirops, le séchage et le fumage des poissons, ainsi que la transformation de la spiruline. Autant de métiers qui valorisent les ressources locales et favorisent l’autonomisation économique des participants.



La durée de ces différentes formations est fixée à trois mois, au terme desquels les bénéficiaires devraient disposer de compétences pratiques leur permettant, soit d’intégrer le marché du travail, soit de lancer leurs propres activités économiques.



Selon le directeur du Centre de formation technique et professionnel de Bol, Midibaye Boyalngae, l’objectif principal de cette initiative est « d’accompagner efficacement les bénéficiaires dans les parcours d’employabilité et d’intensification des activités génératrices de revenus, tels que définis par le projet ». Il souligne également que cette approche contribue à renforcer la résilience économique des jeunes et des femmes, tout en participant au développement local durable.



À travers le projet RENFORT, le CFTP de Bol s’impose ainsi comme un acteur clé de la formation professionnelle dans la province du Lac, en offrant des perspectives concrètes d’avenir à des centaines de jeunes et de femmes en quête d’opportunités économiques.