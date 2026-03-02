Tchad : le GFCD sensibilise les collégiennes sur l’hygiène menstruelle

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne édition 2026, le Groupement des Femmes pour le Changement et le Développement (GFCD) a mené une campagne d’information sur l’hygiène menstruelle dans plusieurs établissements scolaires de Sarh, notamment les lycées et collèges Adventistes, ainsi que le Lycée Arabe de la Renaissance.



Cette activité a réuni une trentaine de jeune filles des classes de 6e et 5e. L’objectif principal était de leur fournir des informations claires et adaptés à leur âge sur les menstruations et l’importance de l’hygiène corporel.



Au cours de la rencontre, la présidente du GFCD, Mme Lartoudjinodji Clarisse a échangé longuement avec les élevés. Elle a expliqué les changements liés à la puberté et insisté sur la nécessité d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène pour préserver sa santé.



Selon elle, certaines notions essentielles, comme l’éducation à l’hygiène menstruelle, sont encore insuffisamment abordés dans certains établissements. C’est pourquoi son organisation a jugé important d’intervenir afin d’aider les jeunes filles à mieux comprendre leurs corps et à vivre cette période avec plus de sérénité.



Les responsables des établissements concernés ont salué cette initiative qu’ils qualifient de bénéfique pour les élevés. Ils ont rappelé que la propreté corporelle est indispensable pour prévenir certaines maladies et favoriser le bien être au quotidien.



De leur côté, plusieurs participantes ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la séance. Elles affirment avoir appris des choses utiles et promettent de mettre en pratique les conseils reçus pour mieux prendre soin de leur santé. Il faut noter que ces collégiennes ont reçu des boules de savons, de l’eau de javel, du savon en poudre, et des slips ainsi que des serviettes hygiéniques de la part du GFCD.