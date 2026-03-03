Tchad : les femmes de la sécurité la Garantie zone sud offrent des produits à la maison d'arrêt de Bébédjia

Ce geste des femmes agentes de prévention et de sécurité de la société la Garantie zone sud est hautement apprécié de tous. Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine Nationale des Femmes Tchadiennes, mais aussi d'accompagner les plus hautes autorités, en l’occurrence, le président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno dans sa politique d'assistance sociale.



Cette action visait aussi la couverture de certains besoins de premier nécessité en milieu carcéral. Ce don est composé des sacs de mil et de carton des savons qui ont été remis ce matin à la population carcérale incarcérés à la maison d'arrêt de Bébédjia.



Remettant ce don, la représentante des femmes de la société la Garantie zone sud Bébédjia, Denemba Foring a, au nom de ses collègues, indiqué que ce geste est un acte de bienfaisance en milieu carcéral, mais aussi et surtout d'accompagner le gouvernement dans sa politique sociale dans la Semaine Nationale des Femmes Tchadiennes, édition 2026.



Pour elle, cette assistance s'inscrit dans le cadre de soulager un tant soit peu les parents, surtout les femmes et les jeunes incarcérés. Il est préférable d'accorder une place importante au social, ajoute-t-elle.



Réceptionnant ce don, le représentant du régisseur, le commandant adjoint de la compagnie de la Gendarmerie de la Nya, Naneguebaye Romain a exprimé au nom de ses collaborateurs, ses remerciements aux donatrices, pour ce geste de cœur qui est le premier du genre des femmes de la société de la Garantie.



Il a rassuré les femmes donatrices que ce don ira directement aux bénéficiaires. Il demande aux femmes des associations et autres partenaires au développement local, d'emboîter les pas des femmes de la société de la Garantie, pour soulager les prisonniers pendant cette période.