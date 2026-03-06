Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Mars 2026


Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a procédé ce vendredi 6 mars 2026 à une remise officielle de moyens roulants destinés aux forces de défense et de sécurité locales. La cérémonie, organisée dans l’enceinte du gouvernorat, marque une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles des unités déployées dans cette région.


Cette deuxième vague de dotation comprend quarante motos neuves, soigneusement réparties pour répondre aux besoins des différents corps de défense et de sécurité. Ces engins à deux roues, adaptés aux réalités du terrain, permettront une mobilité accrue dans les zones reculées, souvent difficiles d’accès par des véhicules classiques. Ils offriront ainsi la possibilité d’intervenir plus rapidement en cas d’urgence, de renforcer la surveillance des axes routiers et de protéger efficacement les populations ainsi que leurs biens.

Dans son allocution, le général Ismat Issakha Acheikh a insisté sur la portée de ce geste, qu’il a qualifié d’indispensable. Selon lui, cette dotation illustre la volonté ferme des autorités nationales de doter les forces locales de moyens modernes et adaptés aux défis sécuritaires. Il a par ailleurs instruit l’adjoint au commandant de la zone de défense nº10 de veiller à une utilisation rationnelle et à un entretien rigoureux de ces engins, afin qu’ils servent pleinement à la sécurisation des personnes et des biens.

Recevant officiellement les clés, l’adjoint au commandant de la zone de défense nº10, Orobi Tourkouni, a exprimé sa profonde gratitude envers les plus hautes autorités. Il a souligné que cette dotation facilitera largement les missions quotidiennes des forces de défense et de sécurité, en leur permettant de couvrir un territoire vaste et parfois difficile d’accès.

Au-delà de la remise symbolique, cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à renforcer la sécurité dans toutes les provinces. Elle témoigne de l’engagement constant du gouvernement à soutenir les forces locales et à consolider la paix et la stabilité dans le Salamat, région où la mobilité et la réactivité des unités constituent des atouts majeurs face aux défis sécuritaires.



