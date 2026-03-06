Tchad : le Général Issaka Koty Yakoub à l’écoute des forces vives de la province du Kanem

La rencontre s’est tenue en présence de la secrétaire de séance du Conseil provincial du Kanem, représentant le président de cette institution.



Prenant la parole, le Général Issaka Koty Yakoub a remercié les différents responsables pour avoir répondu à son invitation. Il a souligné que cette rencontre vise à échanger sur les préoccupations majeures de la population, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que les conditions de vie des habitants de la province.



Au cours des échanges, les responsables des différentes organisations ont présenté plusieurs difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils ont notamment évoqué le manque de transparence de certaines ONG dans les processus de recrutement et dans la gestion des financements destinés aux crédits agricoles des groupements. Ils ont également soulevé l’arrêt de certains chantiers dans la province, ainsi que le refus de certaines ONG de louer les véhicules appartenant aux transporteurs de la localité.



Après avoir écouté attentivement les différentes interventions, le Délégué général du Gouvernement a pris acte des préoccupations exprimées. Il a appelé les responsables présents à accompagner les autorités dans les efforts de développement de la province.



S’adressant particulièrement aux représentants des transporteurs et des chauffeurs, il les a exhortés à améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs et à renforcer leur organisation, afin de mieux contribuer au bien-être de la population.

