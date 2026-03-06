Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : deux conseillers spéciaux nommés à la Primature


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Mars 2026


​Par un arrêté signé le 27 février 2026 à N’Djamena, le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, a procédé à la nomination de deux conseillers spéciaux à la Primature.


Tchad : deux conseillers spéciaux nommés à la Primature
Selon l’arrêté n°900/PR/PM/2026, pris conformément aux dispositions de la Constitution et aux textes relatifs à l’organisation des services de la Primature, Ali Adoum Manany et Bakhlani Mahamoud ont été désignés pour occuper ces fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/03/2026

Tchad : cinq projets de lois et un projet de décret examinés en conseil des ministres

Tchad : cinq projets de lois et un projet de décret examinés en conseil des ministres

Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026 Tchad : le ministère des Transports organise une conférence-débat dans le cadre du SENAFET 2026 05/03/2026

Populaires

Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh dote les forces de défense du Salamat en moyens roulants

06/03/2026

Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET

06/03/2026

Tchad : au Guéra, des activités organisées à l’occasion de la SENAFET 2026

06/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter