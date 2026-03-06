|
Tchad : deux conseillers spéciaux nommés à la Primature
Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Mars 2026
Par un arrêté signé le 27 février 2026 à N’Djamena, le Premier ministre, chef du gouvernement, Allah-Maye Halina, a procédé à la nomination de deux conseillers spéciaux à la Primature.
