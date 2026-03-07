Tchad : un conflit autour d’un puits d’eau fait cinq morts à Seta au Chari-Baguirmi

Un conflit intercommunautaire lié à l’accès à un puits d’eau dans la localité de Seta, à 65 km à l’est de Massenya, dans la province du Chari-Baguirmi, a fait cinq morts.



Le ministre d’État Limane Mahamat et le délégué général du gouvernement dans la province se sont rendus sur place pour s’informer de la situation et exprimer leur soutien aux populations. Les forces de sécurité ont saisi plusieurs armes (3 armes de guerre, 44 armes artisanales et des armes blanches) et arrêté plusieurs suspects.



Les autorités ont salué l’intervention des forces de défense et ont appelé à poursuivre les enquêtes afin de traduire tous les responsables en justice.