TCHAD

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 7 Mars 2026


​Le Centre de Recherche et d’Étude en Sciences Politiques et en Droit (CRESPO), relevant de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université de N’Djaména, organise une journée scientifique consacrée à la réflexion juridique au Tchad. L’événement se tient ce samedi 7 mars 2026 à l’amphithéâtre Idriss Mahamat Itno de l’École nationale d’administration du Tchad.


Placée sous le thème « Quel droit positif pour le Tchad ? », cette rencontre scientifique réunit universitaires, chercheurs, étudiants et praticiens du droit autour d’un débat approfondi sur l’évolution et l’adaptation du système juridique tchadien aux réalités contemporaines.

Dans son intervention, la présidente du comité d’organisation, Pr Moyelle Kodbaye, a souligné la pertinence du thème choisi. Elle estime que « le thème s’inscrit au cœur des préoccupations de notre société ». Selon elle, poser la question du droit positif au Tchad revient à reconnaître l’existence d’un paradoxe. Elle a expliqué que l’objectif de cette rencontre est de produire des réflexions et des recommandations susceptibles d’alimenter les débats publics et d’éclairer les décideurs.

De son côté, le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques, Dr Ngabo Ndjaha, a indiqué que cette journée scientifique constitue avant tout « un rendez-vous de partage » entre chercheurs et acteurs du monde juridique. Pour lui, la thématique retenue dépasse le cadre strictement académique, car « il s’agit d’un véritable projet de société », appelant à une réflexion collective sur l’avenir du droit et des institutions au Tchad.

Représentant le président de l’Université de N’Djaména, Fatimé Pamdigue a également mis en avant l’importance de cette initiative scientifique. Elle a affirmé que « le droit positif doit agir comme un rempart » face aux défis auxquels la société est confrontée. Selon elle, cette journée ne se limite pas à une formalité académique, mais constitue « un moment permettant aux chercheurs de contribuer, à travers leurs savoirs, à la construction d’un système juridique plus solide et plus adapté aux réalités du pays ».

À travers les différentes communications et discussions prévues tout au long de la journée, les participants entendent analyser les fondements du droit positif au Tchad, identifier les défis liés à son application et proposer des pistes de réflexion pour renforcer l’efficacité du cadre juridique national.

Cette initiative du CRESPO s’inscrit dans la volonté de promouvoir la recherche scientifique et le débat académique au sein de la Faculté des Sciences juridiques et politiques. Elle offre également une plateforme d’échanges visant à encourager une réflexion approfondie sur le rôle du droit dans la consolidation de l’État de droit et le développement institutionnel du Tchad.


