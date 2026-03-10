Tchad : l’ONAPE appelle les producteurs agricoles au remboursement des crédits agricoles

Une mission de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) séjourne actuellement dans la province du Moyen-Chari.



Ce lundi 9 mars 2026, l’équipe s’est rendue dans plusieurs cantons des départements du Barh-Koh et de la Grande Sido. L’objectif de cette mission est de sensibiliser les bénéficiaires des crédits agricoles au remboursement de leurs dettes. Dans le canton de Moussafoyo, les producteurs agricoles doivent plus de 14 millions de francs CFA. A Danamadji, la dette s’élève à environ 5 millions de francs CFA.



Dans le canton de Moyo, le montant non remboursé atteint 8 millions de francs CFA. Les responsables de l’ONAPE ont rappelé que ces prêts doivent être remboursés afin de permettre à d’autres producteurs d’en bénéficier. Le chef du guichet crédit agricole, Mahamat Alhafis Idriss Oumar, a expliqué que ces financements ont été accordés pour soutenir les producteurs dans le développement de leurs activités génératrices de revenus et améliorer leurs conditions de vie.



Il a également précisé qu’un délai a été accordé aux débiteurs. La date limite pour le remboursement est fixée au 15 mars. Passé ce délai, des sanctions pourraient être appliquées aux récalcitrants. De son côté, le chef de bureau de l’ONAPE de Sarh, Senoussi Maouloud Rahama, a appelé les chefs de canton et les chefs de village à s’impliquer davantage afin de faciliter le remboursement de ces dettes.



Selon lui, le respect des engagements permettra aux localités concernées de bénéficier à nouveau de futurs crédits. Les producteurs agricoles ont reconnu leur retard de paiement. Ils l’expliquent notamment par la difficulté à écouler leurs produits et par les effets du changement climatique, qui affecte les rendements agricoles pendant la saison des pluies.



Malgré ces difficultés, ils ont promis de faire des efforts pour rembourser leurs dettes. Il faut noter que dans le canton de Moyo, les producteurs ont d’ailleurs commencé à réagir. Sur place, ils ont réussi à mobiliser la somme de 1 500 000 francs CFA pour réduire une dette totale estimée à 8 millions de francs CFA.