TCHAD

Tchad : au Guéra, un incendie fait un mort et une blessée grave dans le village d'Amout Amguser


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 10 Mars 2026



Un tragique incendie a éclaté dans le village d'Amout Amguser, situé dans le département de Garada, sous-préfecture de Mokofi, province du Guéra.

Le sinistre, d'une rare violence, a ravagé plusieurs cases et laissé le village sous le choc : une fillette a perdu la vie et une vieille femme se trouve dans un état critique. D'après les informations recueillies sur place, le drame aurait été déclenché par une femme qui préparait des beignets.

Les flammes, rapidement incontrôlables, se sont propagées aux cases environnantes, semant la désolation au sein de cette communauté rurale. Les circonstances exactes de l'incident restent à préciser, notamment les conditions dans lesquelles le feu s'est propagé avec une telle intensité. La vieille femme blessée, dont l'état inspire de vives inquiétudes, nécessite une prise en charge médicale urgente.

Cet événement dramatique rappelle une fois de plus la vulnérabilité des habitations traditionnelles face au feu, particulièrement en saison sèche, et soulève la question des mesures de prévention des incendies dans les communautés rurales de la province du Guéra.


