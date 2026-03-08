Alwihda Info
TCHAD

Tchad : des femmes d’Abéché échangent sur l’éducation et l’accès aux responsabilités


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 8 Mars 2026


​Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme (JIF), édition 2026, la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Paix et le Développement (POSOC-PD) a organisé, ce dimanche 8 mars 2026, dans ses locaux à Abéché, une conférence-débat placée sous le thème : « La femme tchadienne : entre les bancs de l’école et les plateformes de leadership ».


Animée par Dr Sadia Amine Youssouf, cette rencontre a réuni des femmes issues de divers horizons, venues réfléchir aux voies permettant aux femmes tchadiennes de s’illustrer aussi bien dans le domaine de l’éducation que dans les sphères de décision.

Les échanges ont porté notamment sur les mécanismes d’autonomisation des femmes ainsi que sur les stratégies favorisant leur accès aux responsabilités et aux postes de leadership.

Au cours de la conférence, plusieurs témoignages de femmes leaders ont été partagés, suscitant motivation et espoir auprès des participantes, notamment des jeunes filles présentes. Ces interventions ont mis en lumière l’importance de la persévérance, de l’instruction et de l’engagement citoyen dans la construction d’un avenir plus équitable.

La rencontre a également permis de formuler plusieurs recommandations visant à renforcer la prise en compte des droits et des aspirations des femmes tchadiennes. Les participantes ont insisté sur la nécessité de promouvoir l’éducation des filles, de faciliter l’accès à la formation et aux ressources économiques, ainsi que de renforcer la participation des femmes dans les instances de prise de décision.

À travers cette initiative, la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Paix et le Développement réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la femme tchadienne et de son implication dans les dynamiques de paix, de développement et de leadership au Tchad.


