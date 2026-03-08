Tchad : la Journée internationale de la femme célébrée dans une ambiance de mobilisation au Guéra

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, représentant le délégué général du Gouvernement auprès de la province.



Prenant la parole, la présidente de la SENAFET/JIF du Guéra, Akoutna Ardjoune Doungous, ainsi que Zibeda Abdramane Djarrame ont exprimé leur satisfaction face à la forte mobilisation et à la participation active des femmes et des invités. Elles ont salué la présence de tous les participants qui ont accompagné les activités depuis le lancement jusqu’à la clôture des festivités.



De son côté, le délégué provincial de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance du Guéra, Abdelaziz Alhadj Damalia, a présenté le bilan général des activités organisées dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme. Il a également évoqué certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, tout en appelant chacun à prendre conscience de l’importance de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants.



La cérémonie a été marquée par la lecture d’une motion de remerciement et de recommandations adressées aux autorités et aux partenaires. Elle a également été ponctuée par la remise d’attestations de reconnaissance à certaines personnalités et personnes ressources pour leurs contributions à la promotion des droits des femmes.



Dans son discours de clôture, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, a félicité les organisateurs pour la réussite de cette célébration. Il a rassuré les femmes que le gouvernement du Tchad, sous la conduite du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, reste engagé à leurs côtés pour soutenir leurs initiatives et promouvoir leur épanouissement.



Il a enfin rappelé que la femme joue un rôle fondamental dans le développement et la stabilité de la société, avant d’inviter toutes les femmes à poursuivre leur implication dans les actions de développement de la province et du pays.