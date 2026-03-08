Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la Journée internationale de la femme célébrée dans une ambiance de mobilisation au Guéra


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 8 Mars 2026


La ville de Mongo a célébré ce 8 mars la Journée internationale de la femme, édition 2026, dans une ambiance festive marquée par l’engagement en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et religieuses, ainsi que d’un grand nombre de femmes venues assister à cet événement.


Tchad : la Journée internationale de la femme célébrée dans une ambiance de mobilisation au Guéra
La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, représentant le délégué général du Gouvernement auprès de la province.

Prenant la parole, la présidente de la SENAFET/JIF du Guéra, Akoutna Ardjoune Doungous, ainsi que Zibeda Abdramane Djarrame ont exprimé leur satisfaction face à la forte mobilisation et à la participation active des femmes et des invités. Elles ont salué la présence de tous les participants qui ont accompagné les activités depuis le lancement jusqu’à la clôture des festivités.

De son côté, le délégué provincial de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance du Guéra, Abdelaziz Alhadj Damalia, a présenté le bilan général des activités organisées dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme. Il a également évoqué certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, tout en appelant chacun à prendre conscience de l’importance de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants.

La cérémonie a été marquée par la lecture d’une motion de remerciement et de recommandations adressées aux autorités et aux partenaires. Elle a également été ponctuée par la remise d’attestations de reconnaissance à certaines personnalités et personnes ressources pour leurs contributions à la promotion des droits des femmes.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, a félicité les organisateurs pour la réussite de cette célébration. Il a rassuré les femmes que le gouvernement du Tchad, sous la conduite du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, reste engagé à leurs côtés pour soutenir leurs initiatives et promouvoir leur épanouissement.

Il a enfin rappelé que la femme joue un rôle fondamental dans le développement et la stabilité de la société, avant d’inviter toutes les femmes à poursuivre leur implication dans les actions de développement de la province et du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/03/2026

Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre la société civile

Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre la société civile

Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET 06/03/2026

Populaires

Tchad : un conflit autour d’un puits d’eau fait cinq morts à Seta au Chari-Baguirmi

07/03/2026

N'Djamena : Relax Auto École offre une "Bourse Ramadan Kareem" de formation en conduite à 50 moto-taximen

07/03/2026

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena

07/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter