Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Ramadan, est-il obligé d'avoir les habits neufs pour la fête de carême ?


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 12 Mars 2026


Derrière la joie apparente de la fête, certaines familles vivent des tensions silencieuses. Une réalité qui rappelle l’importance du dialogue, de la compréhension et du respect au sein des foyers.


Tchad : Ramadan, est-il obligé d'avoir les habits neufs pour la fête de carême ?
Au Tchad, alors que les marchés vibrent au rythme des derniers achats pour l’Aïd el-Fitr, une ombre plane sur la ferveur religieuse. Derrière l’éclat des bazins neufs et la course aux parures de fête, le budget vestimentaire devient, dans l’intimité de nombreux foyers, un dangereux déclencheur de violences.

Entre pression sociale, précarité économique et silences brisés, enquête sur ces femmes pour qui la « joie de la fête » rime parfois avec coups et blessures. Fête de Ramadan est normalement synonyme de partage, de piété et de retrouvailles. Mais pour beaucoup de mères de famille, l’effervescence des préparatifs cache aussi une angoisse silencieuse.

Tout commence souvent par une étoffe : un coupon de tissu jugé trop cher, une demande de nouveaux habits pour les enfants, ou la simple comparaison avec le voisinage. Dans un contexte où le coût de la vie pèse lourdement sur les ménages, ce qui devrait être un simple détail matériel se transforme parfois en source de tensions. Derrière les portes closes, les disputes remplacent la joie, et la main qui devait offrir le cadeau de fête se transforme malheureusement en violence.

Comment un symbole de renouveau et de pureté peut-il devenir le déclencheur d’une brutalité au sein du foyer ? Pourquoi l’habit de fête devient-il, pour certaines femmes, une source de souffrance ?

Ce paradoxe révèle une réalité sociale :
La pression sociale : le regard des voisins et parfois de la belle-famille pousse certaines familles à vouloir absolument porter un habit neuf le jour de la fête. Le conflit budgétaire : dans un contexte économique difficile, le refus ou l’incapacité du mari à financer les habits de fête provoque des disputes, qui dégénèrent en violences.

À l’approche de la fête, certains hommes font face aux nombreuses demandes de leurs femmes et de leurs enfants. D’autres, même lorsqu’ils ont les moyens, refusent de donner une somme suffisante pour les préparatifs. De l'autre côté, certaines femmes tiennent absolument à avoir des habits de fête et refusent d’accepter une fête sans nouveaux vêtements. Cette situation provoque des tensions dans le couple.

Zara, mère de famille, explique :
« Depuis un mois je travaille à la maison et mon mari ne m’a rien donné pour préparer la fête. S'il ne me donne rien, je préfère rentrer chez mes parents. La fête ne vient qu’une seule fois dans l’année.Quand je vois les voisins qui s’occupent de leurs femmes et de leurs enfants, je me demande pourquoi moi je dois rester sans rien », s'indigne-t-elle, sans toutefois comprendre que les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Si avoir l'habit de fête est une exigence pour certaines femmes, cela n'est pas le cas de toutes les femmes.

Aïcha, habitante du quartier Dinguessou, raconte :
« Je n'ai aucun souci même sans avoir de linge, l'essentiel est que je sois en bonne santé. Je ne peux pas créer d'ennuis à mon époux à cause de de la fête d'une seule journée, d'ailleurs chaque jour est une fête pourvu que tu aies de moyens. La fête, c’est seulement une journée. Se faire de problème à cause d'habit de fête sont les choses des enfants », a-t-elle affirmé.

Ces témoignages montrent que derrière la joie apparente de la fête, certaines familles vivent aussi des tensions silencieuses. Une réalité qui rappelle l’importance du dialogue, de la compréhension et du respect au sein des foyers.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran

Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne Tchad : à Abéché, l’Association pour la solidarité offre des kits de rupture du jeûne 11/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter