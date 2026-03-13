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Tchad : participation à la réunion virtuelle des ministres du commerce des pays les moins avancés


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Mars 2026


​Le Tchad a pris part, le 13 mars 2026 à Genève, à la réunion virtuelle des ministres du Commerce des Pays les Moins Avancés (PMA) membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC (CM14) prévue du 26 au 29 mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun.


Tchad : participation à la réunion virtuelle des ministres du commerce des pays les moins avancés
Selon un communiqué de presse de l’Ambassade et de la Mission permanente du Tchad en Suisse, la délégation tchadienne était conduite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, aux côtés de l’ambassadeur et représentant permanent du Tchad à Genève, Ahmad Makailla.

Au cours de cette réunion, les États membres du groupe des PMA ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du groupe au sein des différents organes de l’OMC, notamment dans le cadre des négociations commerciales multilatérales. Les participants ont également adopté une déclaration ministérielle définissant les priorités collectives du groupe des PMA en perspective de la CM14.

Face aux incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale et aux contraintes structurelles auxquelles les PMA sont confrontés, le Tchad a souligné la nécessité de veiller à ce que le système commercial multilatéral produise des résultats concrets en matière de développement pour ces pays.

Dans ce contexte, la prochaine conférence ministérielle de l’OMC est perçue comme une opportunité stratégique pour renforcer la place du commerce comme levier de développement pour les pays les moins avancés.

Le Tchad a également rappelé que les règles commerciales internationales doivent tenir compte des réalités et des besoins spécifiques des PMA. Les États membres du groupe se sont ainsi donné rendez-vous à Yaoundé pour poursuivre les discussions sur les négociations commerciales en cours et dégager des orientations politiques communes en faveur d’un système commercial plus inclusif.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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