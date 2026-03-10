Tchad : la Commission nationale de la population se mobilise pour la réussite du RGPH-3

En prélude au Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-3), la Commission nationale de la population a tenu une réunion stratégique ce mercredi 11 mars 2026 dans un hôtel de la place.



Présidée par le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et de la Planification, Tahir Hamid Nguilin, également président de la Commission Nationale de la Population, cette session visait à faire le point sur les préparatifs de cette opération d’envergure nationale.



Dans son discours d’ouverture, le président de la commission a rappelé l’importance cruciale de ce recensement pour le développement du Tchad. Il a souligné que les dernières données fiables remontent à 2009 et ne correspondent plus aux réalités démographiques, sociales et économiques actuelles du pays.



« Dans un contexte marqué par de profondes transformations, la production de données statistiques fiables, actualisées et désagrégées constitue un impératif majeur pour orienter efficacement l’action publique et améliorer la planification du développement », a-t-il déclaré. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans la vision du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », porté par le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Ce programme, qui vise à moderniser la gouvernance et accélérer la transformation structurelle de l’économie, nécessite des données précises pour être pleinement efficace. Le RGPH-3 est ainsi présenté comme un levier stratégique pour mieux connaître la répartition géographique et les caractéristiques socio-économiques de la population.



Au cours des travaux, les participants ont examiné plusieurs points clés, notamment : l’état d'avancement des préparatifs ; les recommandations du Comité Technique du Recensement ; le document de plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières ; le chronogramme indicatif du dénombrement général ; la composition des futures commissions opérationnelles ; le budget rectificatif nécessaire à la préparation du grand dénombrement.



Pour mener à bien ce projet, le gouvernement a déjà mis en place un dispositif institutionnel solide comprenant la Commission nationale de la population (organe stratégique), le Comité technique et le Bureau central du recensement. Tahir Hamid Nguilin a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), dont le soutien est essentiel à la réussite de l’opération.



En conclusion, le président de la commission a lancé un appel à une mobilisation collective de tous les acteurs. Il a réaffirmé que le RGPH-3 est un outil fondamental pour la planification territoriale et l’évaluation des politiques publiques au Tchad.