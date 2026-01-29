Alwihda Info
TCHAD

Abéché : Star Oil Tchad franchit une nouvelle étape avec l’inauguration de la station-service « Star Ouara »


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Janvier 2026


Fidèle à son ambition de devenir un acteur majeur de la distribution énergétique au Tchad, la société Star Oil Tchad a officiellement inauguré, ce mercredi 28 janvier 2026, sa nouvelle station-service dénommée « Star Ouara », située au cœur de la ville d’Abéché.
La cérémonie a été présidée par le maire de la ville d’Abéché, en présence des autorités administratives, civiles et traditionnelles locales.


Bien plus qu’un simple événement commercial, l’inauguration de la station-service Star Ouara s’inscrit dans une stratégie d’expansion structurée de Star Oil Tchad. En s’implantant durablement à Abéché, ville carrefour des échanges nationaux et transfrontaliers, l’entreprise répond à une demande croissante en hydrocarbures de qualité dans la zone Est. Cette nouvelle infrastructure permet également de renforcer le maillage territorial de la société, de rapprocher l’offre des usagers et de réduire les risques de pénurie de carburant.

Dans son mot de circonstance, le directeur général de Star Oil Tchad, Serigne Momar Dieye, a indiqué que cette inauguration traduit la volonté de l’entreprise de demeurer un acteur économique engagé, au service du développement local, de la mobilité et de la sécurisation de l’approvisionnement en carburant, contribuant ainsi à la souveraineté énergétique du pays.

Pour sa part, le Sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, a salué l’initiative de Star Oil Tchad et a plaidé pour l’implantation d’autres stations-service dans la ville d’Abéché, afin de mettre un terme aux pénuries récurrentes de carburant dans la province du Ouaddaï.

Dans son allocution, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdelmahamoud Adam Yaya, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a souligné que l’arrivée de Star Oil à Abéché constitue un véritable levier de croissance économique pour la ville et la région.

Dotée d’équipements de dernière génération, la station-service Star Ouara respecte les normes internationales de sécurité et de protection de l’environnement. Cette réalisation à Abéché représente un jalon important dans la feuille de route ambitieuse de Star Oil Tchad, qui ambitionne de couvrir, à terme, l’ensemble des provinces du pays.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique, suivie d’une visite guidée des installations de la nouvelle station-service Star Ouara.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
