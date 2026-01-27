Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : quand la misère inverse les traditions, les enfants assistent à la dot de leur propre mère


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 28 Janvier 2026



Tchad : quand la misère inverse les traditions, les enfants assistent à la dot de leur propre mère
Dans plusieurs villes et villages du pays, une scène devenue presque banale choque pourtant par sa portée symbolique : des enfants assistent à la remise de dot de leur propre mère.

Loin d’être une injure ou une atteinte à la dignité des familles, cette réalité traduit un malaise social profond. Elle concerne particulièrement la génération née de l’an 2000 à nos jours, prise au piège entre traditions, précarité économique et bouleversements des normes sociales.

Quand la précarité bouleverse l’ordre traditionnel, la dot précède le mariage et fonde la légitimité de l’union aux yeux de la famille, de la communauté et des coutumes. Aujourd’hui, cette chronologie est souvent inversée. Il faut avoir le courage de le dire : ce phénomène est le fruit direct de la précarité économique. Quand un jeune homme n’a ni emploi stable, ni perspective d’avenir, la dot devient un luxe inaccessible. Alors on s’installe, on fait des enfants, et l’on promet de « régulariser plus tard ».

Ce « plus tard » arrive parfois quand l’enfant sait déjà marcher, parler et comprendre. Peut-on continuer à feindre la surprise quand l’État abandonne sa jeunesse à elle-même ? Le plus grave reste le sort des enfants. Être témoin de la dot de sa mère n’est pas une anecdote folklorique, c’est le signe d’un déséquilibre profond. Ces enfants grandissent avec des repères brouillés, héritant d’une société incapable de protéger ses propres fondations familiales. Et personne ne semble vouloir mesurer l’impact psychologique et social de cette réalité.

Responsabilités partagées, lâcheté généralisée
Les familles ferment les yeux, les autorités regardent ailleurs, les leaders religieux prêchent sans proposer d’alternatives concrètes. Pendant ce temps, la génération actuelle s’enfonce dans un cycle où la débrouille remplace la règle, et l’urgence écrase la tradition. Il est hypocrite de condamner ces jeunes sans interroger les politiques économiques qui les ont conduits là.

Briser le tabou pour sauver l’essentiel
Cet article n’est ni une attaque contre la culture, ni un procès contre les familles. C’est un appel à la lucidité. Tant que l’emploi, l’accompagnement des jeunes couples et la lutte contre la pauvreté resteront des slogans creux, les enfants continueront d’assister à des scènes qui devraient appartenir à un autre âge. Une société qui normalise l’anormal prépare silencieusement sa propre fracture. Il est hypocrite de condamner ces jeunes sans interroger les politiques économiques qui les ont conduits là.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/01/2026

Tchad : clôture du projet Laham Nadif, un rêve devenu réalité pour la formation agro-pastorale

Tchad : clôture du projet Laham Nadif, un rêve devenu réalité pour la formation agro-pastorale

Tchad : « Mon fils est venu à N’Djamena », quand une phrase devient une honte Tchad : « Mon fils est venu à N’Djamena », quand une phrase devient une honte 27/01/2026

Populaires

Tchad : à N'Djamena, trois ans de prison pour un voleur récalcitrant, six mois pour ceux qui ont collaboré

27/01/2026

Tchad : au Hadjer Lamis, Moustapha Ali Abakar soutient Moussa Koki Barkaï au poste de SGP du MPS

27/01/2026

Tchad : les conseillers provinciaux du Moyen-Chari en formation sur la gestion du budget public

27/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter