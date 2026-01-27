Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : les conseillers provinciaux du Moyen-Chari en formation sur la gestion du budget public


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 27 Janvier 2026



Tchad : les conseillers provinciaux du Moyen-Chari en formation sur la gestion du budget public
Un atelier de formation sur l’exécution du budget de l’Etat et du Conseil provincial s’est ouvert le 26 janvier 2026 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye.

Cette session de formation réunit des conseillers provinciaux venus des six départements de la province du Moyen-Chari. Elle vise à renforcer leur connaissance en matière de gestion budgétaire afin de leur permettre de mieux comprendre, suivre et contrôler l’utilisation des ressources publiques.

Le président du Conseil provincial a rappelé que les fonds allouer au Conseil proviennent en grande partie du budget de l’Etat et doivent être utilisé avec rigueur. Il a insisté sur l’importance de la transparence, de la responsabilité et du respect des règles dans l’exécution des dépenses publiques.

Il a également encouragé les conseillers ayant une expérience en finances à accompagner leurs collègues, dans un esprit de solidarité et de collaboration. Les participants bénéficient de l’encadrement de formateurs sélectionnés par le cabinet ICOS, spécialisés en finances publiques. Ces experts ont pour mission d’apporter des outils pratiques adaptés au rôle des élus provinciaux, tout en tenant compte de la diversité des profils et des niveaux de compréhension des participants.

Abordant un autre sujet d’actualité, le président du Conseil provincial a exprimé sa préoccupation face aux actes de violence enregistrés dans la ville de Sarh. Il a condamné ces crimes, et appelé à une mobilisation collective pour préserver la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il faut noter que cet atelier prendra fin le 30 janvier 2026.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/01/2026

Diplomatie Humanitaire : La Caravane Médicale Turque de retour à N'Djaména

Diplomatie Humanitaire : La Caravane Médicale Turque de retour à N'Djaména

Décès de Hassan Fadoul Kitir : hommage du Président du CNR à une grande figure de la vie politique tchadienne Décès de Hassan Fadoul Kitir : hommage du Président du CNR à une grande figure de la vie politique tchadienne 26/01/2026

Populaires

Décès de Hassan Fadoul Kitir : hommage du Président du CNR à une grande figure de la vie politique tchadienne

26/01/2026

​Tchad : des braconniers interceptés au Batha lors d’une mission de sensibilisation environnementale

26/01/2026

Diplomatie Humanitaire : La Caravane Médicale Turque de retour à N'Djaména

26/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter