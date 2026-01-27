Tchad : les conseillers provinciaux du Moyen-Chari en formation sur la gestion du budget public

Un atelier de formation sur l’exécution du budget de l’Etat et du Conseil provincial s’est ouvert le 26 janvier 2026 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh. La cérémonie a été présidée par le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye.



Cette session de formation réunit des conseillers provinciaux venus des six départements de la province du Moyen-Chari. Elle vise à renforcer leur connaissance en matière de gestion budgétaire afin de leur permettre de mieux comprendre, suivre et contrôler l’utilisation des ressources publiques.



Le président du Conseil provincial a rappelé que les fonds allouer au Conseil proviennent en grande partie du budget de l’Etat et doivent être utilisé avec rigueur. Il a insisté sur l’importance de la transparence, de la responsabilité et du respect des règles dans l’exécution des dépenses publiques.



Il a également encouragé les conseillers ayant une expérience en finances à accompagner leurs collègues, dans un esprit de solidarité et de collaboration. Les participants bénéficient de l’encadrement de formateurs sélectionnés par le cabinet ICOS, spécialisés en finances publiques. Ces experts ont pour mission d’apporter des outils pratiques adaptés au rôle des élus provinciaux, tout en tenant compte de la diversité des profils et des niveaux de compréhension des participants.



Abordant un autre sujet d’actualité, le président du Conseil provincial a exprimé sa préoccupation face aux actes de violence enregistrés dans la ville de Sarh. Il a condamné ces crimes, et appelé à une mobilisation collective pour préserver la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il faut noter que cet atelier prendra fin le 30 janvier 2026.