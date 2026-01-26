Tchad : À Abéché, la société civile renforce la transparence et la planification

Les travaux se sont déroulés à l’espace « Beitna Abéché », où une présentation complète et détaillée du rapport annuel a permis de mettre en lumière les différentes activités menées au cours de l’année écoulée. Cette présentation a été suivie d’échanges approfondis autour des principaux axes du plan d’action 2026, dans une ambiance interactive marquée par un esprit de concertation constructive et de responsabilité partagée.



Dans son allocution de circonstance, le Directeur général de la plateforme, Abou Al-Khassim Mahamat Hassan, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l’ensemble des participants. Il a souligné que cet atelier constitue une étape clé d’évaluation et de planification, traduisant l’engagement de la POSOC en faveur de la transparence, du travail inclusif et de l’amélioration continue de ses actions.



Il a également insisté sur le fait que la validation du plan d’action ne saurait être une simple formalité administrative, mais qu’elle reflète une volonté collective sincère d’avancer dans un esprit de responsabilité, de coopération et d’engagement, afin d’atteindre les objectifs fixés et de servir efficacement la mission pour laquelle la plateforme POSOC a été créée.