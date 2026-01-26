Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad : À Abéché, la société civile renforce la transparence et la planification


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026


​Dans le cadre du renforcement des valeurs de transparence et de la promotion du travail participatif, la Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Paix et le Développement (POSOC/PD) a organisé, ce matin, un atelier consacré à la présentation de son rapport annuel d’activités 2025, ainsi qu’à l’examen et à la validation de son plan d’action pour l’année 2026. L’événement a réuni de nombreux membres de la plateforme ainsi que plusieurs invités.


Tchad : À Abéché, la société civile renforce la transparence et la planification
Les travaux se sont déroulés à l’espace « Beitna Abéché », où une présentation complète et détaillée du rapport annuel a permis de mettre en lumière les différentes activités menées au cours de l’année écoulée. Cette présentation a été suivie d’échanges approfondis autour des principaux axes du plan d’action 2026, dans une ambiance interactive marquée par un esprit de concertation constructive et de responsabilité partagée.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur général de la plateforme, Abou Al-Khassim Mahamat Hassan, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l’ensemble des participants. Il a souligné que cet atelier constitue une étape clé d’évaluation et de planification, traduisant l’engagement de la POSOC en faveur de la transparence, du travail inclusif et de l’amélioration continue de ses actions.

Il a également insisté sur le fait que la validation du plan d’action ne saurait être une simple formalité administrative, mais qu’elle reflète une volonté collective sincère d’avancer dans un esprit de responsabilité, de coopération et d’engagement, afin d’atteindre les objectifs fixés et de servir efficacement la mission pour laquelle la plateforme POSOC a été créée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/01/2026

Handball à Sarh : Le Moyen-Chari et le Logone Occidental se partagent les honneurs

Handball à Sarh : Le Moyen-Chari et le Logone Occidental se partagent les honneurs

N’Djamena : L’Inde célèbre sa 77ème Journée de la République sous le signe de l’amitié tchado-indienne N’Djamena : L’Inde célèbre sa 77ème Journée de la République sous le signe de l’amitié tchado-indienne 26/01/2026

Populaires

Cameroun - Drame à Galim-Tignère : L'acte héroïque d'une sœur aînée au cœur de la fournaise

26/01/2026

Éducation au Tchad : La CST transforme le visage de l’école de Gongo 2 dans le canton Banda

26/01/2026

Le président Tchadien répond favorablement à une invitation officielle de Macron en France

26/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/01/2026 - Barra Lutter

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? 22/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter