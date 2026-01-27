Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Hadjer Lamis, Moustapha Ali Abakar soutient Moussa Koki Barkaï au poste de SGP du MPS


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Janvier 2026



Tchad : au Hadjer Lamis, Moustapha Ali Abakar soutient Moussa Koki Barkaï au poste de SGP du MPS
Moustapha Ali Abakar, ancien maire de Massaguet et membre actif du MPS, a annoncé son retrait de la candidature au poste de secrétaire général provincial (SGP) pour Hadjer-Lamis.

Dans un rapport adressé au bureau politique national, il a exprimé sa volonté de privilégier l’unité et l’efficacité politique au sein de son parti. Moustapha Ali Abakar a choisi de soutenir Moussa Koki Barkaï, qu’il considère comme un leader apte à incarner les valeurs du MPS. Ce dernier est aligné sur la vision du chef de l'État, reposant sur douze projets et cent actions, visant le développement national.

Au cours de sa déclaration, Moustapha a mis en lumière plusieurs initiatives proposées par Barkaï, telles que la distribution de tracteurs pour renforcer l’autosuffisance agricole, la construction d’écoles, la gratuité des inscriptions pour les filles et la prise en charge des études en brousse jusqu’à la licence.

Ces mesures, selon lui, s’inscrivent dans une démarche cohérente avec la feuille de route nationale, et témoignent de la préparation de Moussa Koki de diriger le MPS à l’échelon provincial. Moustapha Ali Abakar a également affirmé son engagement à soutenir la restructuration du parti, et à œuvrer pour le progrès de la province et le rayonnement du MPS, tout en soulignant que l'unité, la discipline et la vision du xhef de l'État sont essentielles à leur action politique.

En concluant sa déclaration, il a martelé la nécessité de travailler ensemble pour assurer l'avenir et la prospérité de leur province, réaffirmant ainsi son attachement aux valeurs et aux missions du MPS.


