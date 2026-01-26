Les États-Unis annoncent l'implantation d'entreprises américaines en Centrafrique

Les autorités américaines ont salué la bonne tenue des élections et exprimé la volonté de Washington, pour 2026, de dynamiser la coopération économique, en facilitant l’accès des entreprises américaines au marché centrafricain et en encourageant les entrepreneurs centrafricains à investir aux États-Unis.



La délégation américaine a, à cet effet, échangé avec la plus Haute Autorité du pays sur les possibilités d’accès des entreprises américaines au marché centrafricain et de voir dans quelles mesures attirer les entrepreneurs centrafricains vers le pays de l’Oncle Sam.



La Chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis en République Centrafricaine, Madame Mélanie Anne ZIMMERMAN s’est dit rassurée de la vision du Président de la République Faustin Archange TOUADÉRA, celle d’ouvrir son pays aux autres États du monde.



"Nous allons tout faire pour montrer aux entreprises de chez nous que le marché centrafricain est ouvert et qu'il y a des opportunités qui profiteront non seulement aux entreprises des deux États mais également à la population centrafricaine", a-t-elle fait savoir.



La visite a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente commercial visant à favoriser des échanges réguliers entre les deux pays.