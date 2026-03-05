Russie-Centrafrique : Poutine et Touadéra veulent renforcer leur coopération bilatérale

Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération dans plusieurs domaines, notamment politique, économique, commercial, humanitaire et sécuritaire, ainsi que sur les grandes questions internationales actuelles.



Une relation bilatérale ancienne et en développement

Lors de cette rencontre, Vladimir Poutine a souhaité la bienvenue au président centrafricain en rappelant que les deux pays ont récemment célébré le 65ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Il a également félicité Faustin-Archange Touadéra pour sa victoire aux dernières élections en République centrafricaine, soulignant que ce résultat traduit, selon lui, le soutien de la population aux politiques menées pour renforcer la stabilité politique et économique du pays.



Le président russe a évoqué les perspectives de développement de la coopération économique, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures. Il a également annoncé la création prochaine d’une commission intergouvernementale chargée de renforcer les relations commerciales et économiques entre les deux États.



La sécurité et l’économie au cœur des discussions

De son côté, Faustin-Archange Touadéra a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien à la République centrafricaine, notamment dans le domaine de la sécurité. Selon lui, l’appui de structures russes a contribué à créer un environnement stable ayant permis l’organisation des élections dans le pays.



Le chef de l’État centrafricain a également salué l’aide russe dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l’approvisionnement en céréales et la coopération dans le domaine des hydrocarbures, qui contribuent à atténuer certaines difficultés économiques rencontrées par le pays. Il a aussi indiqué que les discussions porteront sur les défis financiers et énergétiques auxquels fait face la République centrafricaine, notamment le déficit énergétique que connaît actuellement le pays.



Coopération humanitaire, éducative et diplomatique

La coopération dans les domaines humanitaire et éducatif a également été abordée. Vladimir Poutine a notamment remercié les autorités centrafricaines pour leurs efforts visant à promouvoir la langue russe dans le pays. Il a annoncé une augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants centrafricains souhaitant poursuivre leurs études en Russie.



Les deux dirigeants ont enfin évoqué la coordination de leurs positions sur la scène internationale, dans un contexte mondial marqué par des tensions et des incertitudes. Les discussions doivent se poursuivre lors d’entretiens plus restreints et d’un déjeuner de travail entre les deux chefs d’État.