Opération « Epic Fury » : combien la guerre avec l’Iran pourrait-elle coûter aux États-Unis ?

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran est entré dans une nouvelle phase avec l’opération militaire baptisée Opération « Epic Fury », menée conjointement avec Israël.



Washington affirme avoir frappé plus de 1 250 cibles en Iran, utilisant bombardiers, chasseurs, drones, missiles de croisière et systèmes de défense antimissile, rapporte Al Jazeera. Depuis octobre 2023, les États-Unis ont déjà dépensé entre 31 et 34 milliards de dollars liés aux opérations en Israël et au Moyen-Orient.



Pour l’Iran, les premières estimations évoquent environ 779 millions de dollars pour les premières 24 heures, plus 630 millions pour le déploiement militaire préalable. Le coût quotidien d’un groupe aéronaval est estimé à 6,5 millions de dollars.



Cependant, les experts estiment que le principal enjeu n’est pas financier (le budget américain de défense dépasse 1 000 milliards de dollars), mais logistique. L’utilisation massive de missiles intercepteurs (Patriot, THAAD, SM-6) pourrait rapidement épuiser les stocks, alors que ces équipements sont également nécessaires en Ukraine et dans l’Indo-Pacifique. Or, leur production est complexe et ne peut être accélérée rapidement.