Tchad : le président de la CNDH conduit une délégation en Suisse

Une délégation de la Commission Nationale Des Droits de l'Homme du Tchad, conduite par son président, Belngar Larmé Jacques, a quitté N'Djamena hier lundi 02 mars 2026 à destination de Genève.



En Suisse, la délégation de la CNDH prendra part à la 145ème session du Comité des Droits de l'Homme de l'ONU consacrée à l'examen du 3ème Rapport périodique de l'Etat tchadien.



Durant cette 145ème session, la CNDH du Tchad mènera plusieurs activités du 03 au 08 mars 2026, dont la présentation du rapport sur la situation des Droits Civils et Politiques au Comité des Droits de l'Homme.