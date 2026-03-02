









INTERNATIONAL Ghana : mort de 55 ressortissants qui combattaient pour la Russie lors de la guerre en Ukraine

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 3 Mars 2026



Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa a déclaré qu'au moins 55 citoyens de son pays avaient été tués en combattant pour la Russie dans la guerre en Ukraine. Il a fait cette annonce lors d'une visite à Kiev, où il s'est entretenu avec des responsables ukrainiens, concernant deux ressortissants ghanéens actuellement détenus comme prisonniers de guerre.

Samuel Okudzeto Ablakwa a indiqué que les autorités ukrainiennes l'avaient informé qu'environ 272 Ghanéens auraient été recrutés pour ce conflit depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022.



Qualifiant ces chiffres de « déprimants et effrayants », M. Ablakwa a affirmé que le Ghana « ne peut fermer les yeux sur ces statistiques déchirantes ». « Ce n'est pas notre guerre, et nous ne pouvons pas permettre que notre jeunesse devienne un bouclier humain », a-t-il ajouté..



Prisonniers de guerre

Lors de sa visite, M. Ablakwa a rencontré Volodymyr Zelensky et d'autres responsables ukrainiens pour discuter du sort des deux Ghanéens détenus, capturés alors qu'ils combattaient pour la Russie. Il a exhorté le président Zelensky à faciliter leur libération, les qualifiant de « victimes de manipulation, de désinformation, de mésinformation et de réseaux criminels de trafic ».



M. Ablakwa a déclaré que le Ghana avait reçu l'assurance que les deux détenus étaient traités conformément au droit international. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles ils sont en bonne santé », a-t-il affirmé. « Ils n'ont pas été torturés. Ils n'ont subi aucun traitement inhumain depuis leur capture. »



L’Ukraine a averti à plusieurs reprises que les ressortissants étrangers combattant aux côtés de la Russie seraient traités comme des combattants ennemis, mais affirme que ceux qui se rendent sont traités comme des prisonniers de guerre en vertu du droit international humanitaire.



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a déclaré que les discussions avec le Ghana avaient été « franches », notamment concernant la possibilité d'un retour des détenus.



Préoccupations liées au recrutement

M. Ablakwa a déclaré que les 272 Ghanéens soupçonnés d'avoir été enrôlés dans le conflit depuis 2022 l'avaient été par le biais de réseaux illégaux. Il a affirmé que le gouvernement s'engageait à « traquer et démanteler tous les réseaux de recrutement illégaux sur le dark web » et lancerait des campagnes de sensibilisation afin de dissuader les jeunes de partir à l'étranger sous de fausses promesses d'emploi.



Ces derniers mois, plusieurs gouvernements africains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que leurs citoyens se soient vu promettre des emplois civils lucratifs en Russie, pour ensuite être contraints de signer des contrats militaires et déployés en première ligne avec une formation limitée.



Mercredi dernier, M. Sybiga a déclaré que près de 1 800 personnes originaires de 36 pays africains avaient été recrutées pour combattre aux côtés de la Russie. La Russie a nié recruter illégalement des ressortissants africains. Son ambassade au Kenya a déclaré précédemment que, bien qu'elle ne soit pas impliquée dans des campagnes de recrutement, la loi russe autorise les ressortissants étrangers en situation régulière sur le territoire à s'enrôler volontairement dans les forces armées.



Dimension régionale

Les 55 décès ghanéens représentent le bilan le plus lourd d'un seul pays africain officiellement confirmé dans ce conflit.



Au Cameroun, les médias locaux ont rapporté la mort de 94 ressortissants, un chiffre que les autorités n'ont toutefois pas confirmé.



En Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a déclaré jeudi dernier que deux Sud-Africains avaient été tués en Ukraine. Il a ajouté que 15 autres avaient été rapatriés la semaine précédente, tandis que deux autres restaient en Russie pour y être soignés de graves blessures.



Au moins un Kényan aurait également été tué. Jeudi dernier, un ressortissant kényan, Festus Arasa Omwamba, a comparu devant le tribunal, accusé d'avoir attiré de jeunes hommes en Russie avec des promesses d'emploi, pour ensuite les envoyer combattre en Ukraine. Il a nié les accusations.



Un récent rapport des services de renseignement kényans indique qu'environ 1 000 Kényans ont été recrutés pour combattre aux côtés de la Russie dans cette guerre qui dure depuis quatre ans contre l'Ukraine. L’International Crisis Group a déclaré dans un rapport publié vendredi que le nombre croissant de victimes africaines soulignait l’impact grandissant du conflit sur les gouvernements bien au-delà de l’Europe.



« Le scandale des recrutements démontre clairement que la guerre en Ukraine n’est plus un enjeu géopolitique lointain pour les gouvernements africains », indique le rapport. « À mesure que leurs citoyens se retrouvent directement impliqués dans le conflit, les dirigeants pourraient être confrontés à des pressions internes croissantes, rendant plus difficile le respect des principes de non-alignement. »



Une famille dans l'attente

Pour les familles, l'impact est profondément personnel. Selon une agence de presse, Joshua Nkrumah, âgé de 35 ans, a quitté sa femme enceinte à Dubaï en juillet 2024, après avoir accepté ce qu'il croyait être un emploi dans la sécurité privée en Russie. Il a été capturé par les forces ukrainiennes en septembre après avoir survécu à une frappe de drone et est détenu depuis.



Sa famille affirme n'avoir aucun contact direct avec lui. Son père, Albert Nkrumah, a confié à l'agence qu'il se demandait souvent si son fils était vivant. «



En tant que père, je vis chaque jour avec une angoisse sourde. Je me réveille et ma première pensée est pour mon fils : a-t-il mangé ? Est-il en sécurité ? A-t-il encore de l'espoir ? », a-t-il déclaré. « Je veux juste que mon fils soit vivant et de retour à la maison. C'est tout ce qu'un père demande. »



Questions plus générales

La guerre, qui a débuté par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, a vu s'enrôler des combattants étrangers dans les deux camps. L'Ukraine a également été critiquée par le passé pour ses efforts de recrutement de ressortissants étrangers dans ses forces armées.



Cependant, les autorités ukrainiennes affirment que toute personne combattant pour la Russie est considérée comme un combattant ennemi au regard du droit de la guerre. M. Ablakwa a déclaré que le Ghana poursuivrait ses efforts diplomatiques pour assurer le retour en toute sécurité de ses ressortissants détenus et empêcher tout nouveau recrutement. « Nous ne pouvons pas permettre que nos jeunes servent de boucliers humains », a-t-il affirmé.









