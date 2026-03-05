Crise au Moyen-Orient : le gouvernement ivoirien suit avec attention la situation de ses ressortissants

Le gouvernement ivoirien suit avec beaucoup d'attention la situation au Moyen-Orient, depuis le samedi 28 février dernier, avec l'opération israëlo-américiane contre l'Iran, a assuré le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, le mercredi 04 mars 2026 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.



« Le Conseil des ministres a abordé un point de divers qui concerne essentiellement la situation du Moyen-Orient, situation que le Conseil suit avec attention, notamment pour deux raisons », a déclaré Amadou Coulibaly.



La première, a-t-il expliqué, "c'est le fait que nous ayons des ressortissants en Iran, environ 200, et en Israël, environ 300. Nous suivons attentivement cette situation et nous aviserons en fonction de l'évolution".



Le deuxième point, selon lui, concerne l'évolution du coût du pétrole : « En raison de cette crise du pétrole brut, une équipe de veille a été mise sur pied au niveau du ministère du Plan et du Développement, mais également au niveau du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, afin d'aviser, si besoin était, des ajustements nécessaires que cette situation pourrait imposer à notre pays ».



Également au niveau du ministère du Commerce, a ajouté le porte-parole du gouvernement, « une veille est assurée afin de s'assurer surtout que certains opérateurs ne profitent de cette situation pour augmenter de façon artificielle et anticipée le coût des produits de grande consommation ».



Concernant la situation des Ivoiriens au Moyen-Orient, il a indiqué que « pour le moment, nous n'avons pas d'alerte particulière ».



« Nous savons que certains de ceux qui sont en Iran ont pu rejoindre la Turquie, une dizaine environ. Si nous avons tous ces détails, c'est que nous suivons particulièrement la situation et nous aviserons le moment venu. Ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours aux côtés de ses citoyens. Chaque fois qu'il y a eu des situations, notamment la crise ukrainienne, vous avez vu tous les efforts que l'État a déployés. Nous sommes aux côtés des Ivoiriens, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent », a-t-il conclu.