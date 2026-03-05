ONU : Melania Trump plaide pour l’éducation et la technologie comme clés de la paix

Lors d’une séance du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée aux enfants, à la technologie et à l’éducation en situation de conflit, la Première dame des États-Unis, Melania Trump, a appelé la communauté internationale à renforcer l’accès à l’éducation et aux technologies pour construire un avenir plus pacifique.



S’exprimant le 3 mars 2026 à New York, elle a d’abord rendu hommage aux personnes qui ont perdu la vie pour la liberté et adressé ses vœux de rétablissement aux blessés. Elle a également exprimé la solidarité des États-Unis envers les enfants affectés par les conflits à travers le monde, exprimant l’espoir de voir la paix s’installer durablement. L’éducation, fondement de la paix



Dans son discours, Melania Trump a insisté sur le rôle essentiel de l’éducation dans la construction de sociétés stables et tolérantes. Selon elle, une nation qui protège la connaissance – les livres, la science, les langues et les mathématiques – protège également son avenir. Elle a souligné que les enfants élevés dans une culture de savoir développent créativité, empathie et sens moral, des qualités essentielles pour promouvoir la compréhension entre les peuples et prévenir les conflits.



À l’inverse, elle a averti que les sociétés fondées sur l’ignorance favorisent la division, les préjugés et l’instabilité. Technologie et intelligence artificielle pour démocratiser le savoir La Première dame a également mis en avant le rôle croissant de la technologie et de l’intelligence artificielle dans la diffusion du savoir.



Elle a affirmé que ces outils permettent aujourd’hui à des milliards de personnes d’accéder à une immense quantité de connaissances, parfois directement depuis un téléphone portable. Selon elle, environ 70 % de la population mondiale dispose désormais d’un appareil mobile connecté à Internet, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’éducation, même dans les régions les plus isolées.



Elle a appelé la communauté internationale à réduire la fracture numérique afin de garantir que chaque enfant puisse accéder à l’éducation et réaliser pleinement son potentiel. Un appel à l’engagement international Melania Trump a conclu en exhortant les membres du Conseil de sécurité à protéger l’éducation dans les zones de conflit et à promouvoir un accès élargi au savoir.



Pour elle, la paix durable repose sur la connaissance et la compréhension mutuelle, rappelant que « les conflits naissent souvent de l’ignorance, tandis que la connaissance favorise l’unité et la paix ». Elle a ainsi invité les dirigeants du monde à investir davantage dans l’éducation et les technologies afin de former une nouvelle génération de leaders engagés pour la paix.