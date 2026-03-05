Alwihda Info
Mali : à Kita, inauguration d’un camp militaire


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mars 2026



La région de Kita dispose désormais d’un nouveau camp militaire. Une garnison qui s'étend sur une superficie de 35 880 kilomètres carrés pour une population de 7 191 habitants.

Cette base militaire est une position stratégique. Mieux, elle est aussi un outil opérationnel et un rempart avancé au service de la stabilité et de la paix.

Cette construction s’inscrit dans la vision stratégique du chef d’état-major général des Armées le général de division Oumar Diarra qui est fondée sur : le maillage territorial, la déconcentration des forces, la réduction des vides sécuritaires et le rapprochement durable entre l’armée et la nation.

