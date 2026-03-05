Alwihda Info
AFRIQUE

Bénin : un Fonds fiduciaire de la BAD soutient le renforcement des capacités de la Caisse des dépôts et consignations


Alwihda Info | Par Afdb - 5 Mars 2026


Le projet vise à élargir la base d’investisseurs des marchés de capitaux et à renforcer l’accès des PME au financement de long terme.


Bénin : un Fonds fiduciaire de la BAD soutient le renforcement des capacités de la Caisse des dépôts et consignations
La Banque africaine de développement fournit un appui financier et technique à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) à travers son Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux (CMDTF), dans le but de renforcer son rôle en tant qu’investisseur institutionnel et de contribuer à élargir la base d’investisseurs sur les marchés de capitaux du Bénin.

D’un montant de 330 000 dollars américains, la subvention du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux a pour objectif de renforcer les capacités de la CDC Bénin, afin de l’appuyer dans la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement axée sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME) au Bénin et dans la région ouest-africaine.

L’accord de don a été signé le 19 février 2026 à Cotonou, par le responsable du bureau pays du Groupe de la Banque au Bénin, Robert Masumbuko et la directrice générale de la CDC Bénin, Maryse Lokossou. « En accompagnant la CDC Bénin dans le renforcement de ses capacités d’investissement, la Banque africaine de développement confirme son rôle de partenaire privilégié du Bénin, tant dans la mobilisation de financements innovants que dans l’appui technique nécessaire à leur structuration », a déclaré M. Masumbuko.

Le projet appuiera l’alignement des politiques, procédures et outils institutionnels de la CDC Bénin avec cette nouvelle activité d’investissement. Il contribuera au renforcement des compétences du personnel de l’institution et au développement d’un pipeline d’investissements potentiels, incluant l’identification d’un minimum de trois fonds ciblant le financement des PME. «

Cet appui représente un levier structurant visant à renforcer nos capacités opérationnelles et de gouvernance, ainsi qu’à améliorer nos dispositifs de suivi, de transparence et de redevabilité », a déclaré Mme Lokossou. L’appui « s’inscrit pleinement dans une ambition partagée d’approfondir le développement des marchés de capitaux, de soutenir la mobilisation de ressources domestiques et renforcer le financement de long terme, en cohérence avec les priorités nationales. Nous espérons capitaliser sur cette première concrétisation pour ouvrir une suite plus structurée avec le groupe de la Banque africaine de développement, orientée vers le cofinancement et le co-investissement en faveur des PME, des femmes et de la jeunesse », a-t-elle conclu.

Dans le droit fil de la Nouvelle architecture financière africaine (NAFA) du Groupe de la Banque, l’assistance technique contribuera à élargir la base d’investisseurs de long terme, à renforcer l’écosystème des marchés financiers et à améliorer l’accès des PME au financement, notamment en soutenant des investissements intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

« Les Caisses des dépôts et consignations occupent une place stratégique dans la transformation structurelle des économies africaines. À travers cet appui, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à accompagner les Caisses des dépôts et consignations africaines dans leur ambition d’être des investisseurs institutionnels majeurs, crédibles et catalytiques pour le financement de long terme de secteurs stratégiques et à impact », a déclaré Akane Zoukpo-Sanankoua, cheffe de la Division du développement des marchés des capitaux de la Banque africaine de développement.


