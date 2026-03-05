Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : campagne cacao 2025-2026, le prix bord champ fixé à 1200 FCFA/kg


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mars 2026



À la faveur d’une conférence de presse, le 04 mars 2026 à Abidjan, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a annoncé, l’ouverture officielle de la campagne intermédiaire 2025-2026 du cacao.

Le prix garanti bord champ pour cette campagne intermédiaire du cacao est établi à 1 200 FCFA/kg. « En Côte d’Ivoire, plusieurs simulations effectuées par le Conseil du Café-Cacao ont montré qu’avec un prix international d’environ 1 578 FCFA/kg, le prix bord champ ressortirait à 947 FCFA/kg si l’on appliquait strictement le mécanisme de stabilisation.

Mais le Président Alassane Ouattara soucieux du bien-être des paysans, a tenu à ce que ce prix soit supérieur à 1 020 FCFA. Pour la campagne intermédiaire 2025 – 2026, le prix garanti bord champ du cacao est fixé à 1 200 FCFA/kg », a-t-il affirmé. Le ministre de l’Agriculture a souligné qu’un effondrement des cours du cacao sur le marché international est observé depuis décembre 2025, avec une baisse estimée à environ 70%.

« Malgré cette conjoncture défavorable, plus de 1,5 million de tonnes ont déjà été payées aux producteurs ivoiriens au prix de 2 800 FCFA/kg depuis le début de la campagne », a-t-il assuré. Le ministre a rappelé que depuis la réforme de 2011, la Côte d’Ivoire applique un mécanisme de stabilisation garantissant au moins 60% du prix CAF aux producteurs.

Ainsi, de la campagne 2012-2013 à la campagne 2025-2026, cet engagement a été respecté. Le prix bord champ est passé de 700 FCFA/kg en 2012-2013 à 1 000 FCFA en 2015, puis à 1 500 FCFA en 2023, pour atteindre un niveau record de 2 800 FCFA/kg pour la campagne principale 2025-2026.


