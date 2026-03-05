Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : cherté des loyers, coupures d’électricité, le gouvernement apporte des réponses


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 5 Mars 2026



Les questions de cherté des loyers d'habitation et de coupures intempestives d'électricité dans Abidjan et l'intérieur du pays ont été abordées par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors de son compte rendu du Conseil des ministres, tenu, le mercredi 04 mars 2026, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

« Concernant la cherté des loyers, le gouvernement a déjà pris des décisions pour fixer le nombre de mois que l'on doit payer en termes de caution et de mois d'avance, soit deux mois de caution et deux mois d'avance. C'est même fixé dans le contrat de bail. L'État prend des décisions, il appartient à chacun de nous de faire en sorte que ces décisions soient respectées », a indiqué Amadou Coulibaly.

Pour les coupures récurrentes d'électricité, il a dit qu'elles sont dues à la forte période de chaleur dans laquelle nous entrons : « Chaque fois que nous rentrons dans cette période de chaleur, nous avons quelques problèmes, pas en termes de production car la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui suffisamment d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement. Nos équipements doivent être renouvelés. Il y a un plan qui est mis en œuvre pour renouveler tout l'équipement qui permet la distribution de l'électricité ».

Et de rassurer, « le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est en train de mettre tout en œuvre pour renouveler notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Nous pensons qu'à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, dans quelques années, ce problème sera derrière nous ».


