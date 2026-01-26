Diplomatie Humanitaire : La Caravane Médicale Turque de retour à N'Djaména







La sixième caravane médicale turque a débuté sa mission au Tchad, apportant expertise et soins spécialisés aux populations de N'Djaména. Intitulée "Main Amicale à la Santé," cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'agence de coopération turque (TIKA) et l'ONG Dos-eli. Du 26 janvier 2026 et durant une semaine, le centre de santé de Nama dans le 8ème arrondissement de N'Djaména a été transformé en un pôle de soins multidisciplinaires. Une équipe médicale de 17 personnes, venue directement de Türkiye, a offert consultations, traitements et interventions chirurgicales. Le chef de la mission, Professeur Mehmet Dadacı, spécialiste en chirurgie plastique, a déclaré : « Nous sommes ici par conviction, pour servir notre pays la Türkiye et soutenir nos frères et sœurs du Tchad. » Il a souligné la rareté de la chirurgie plastique, précisant que son équipe s'efforce d'apporter le plus d'aide possible.



Le Prof. Dadacı a également partagé son attachement à la région : « Cela fait environ six ans que nous venons régulièrement. Nous connaissons beaucoup de visages ici et retrouvons même certains patients à plusieurs reprises. » Le bilan des interventions est impressionnant, avec entre 150 et 200 fentes labiales opérées depuis le début de ces missions. L'équipe médicale prend également en charge les séquelles de brûlures et les malformations des membres chez les enfants.



Outre la chirurgie reconstructive, la mission a inclus les compétences d'un pédiatre, d'un ORL, d'un dentiste, ainsi que de six agents de santé paramédicaux, permettant ainsi de couvrir une large gamme de pathologies et de renforcer significativement les services de santé locaux. Cette sixième édition de la caravane médicale confirme la pérennité et l'impact concret du partenariat humanitaire entre la Türkiye et le Tchad. En ciblant des besoins médicaux spécifiques, cette mission laisse une empreinte positive sur le visage de nombreux patients et contribue à améliorer les conditions de santé dans la région.



Les initiatives comme celle-ci révèlent le potentiel de la coopération internationale pour transformer des vies et répondre à des besoins critiques en matière de santé.