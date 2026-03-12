Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les acteurs locaux du Moyen Chari partagent leur expérience après une formation sur la gestion des déchets


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 12 Mars 2026



Les acteurs engagés dans l’assainissement de la ville de Sarh se sont réunis ce jeudi 12 mars 2026 au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, pour un atelier de restitution consacré à la gestion des déchets.

Cette rencontre vise a présenter les connaissances acquises lors d’une formation organisée du 27 décembre au 7 janvier dernier au Burkina Faso. C'était à l'intention des responsables des services déconcentrés de l’Etat, des chefs d’arrondissement et de quartiers, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et d’associations féminines et des jeunes.

Durant leur séjour au Burkina Faso, Mme Krata Koulngar Eugénie et Mme Mbaiamdené Géraldine ont découvert plusieurs méthodes utilisées dans la gestion des déchets. Ils ont notamment été formés sur les techniques de collecte, de tri, de compostage et de valorisation des déchets plastiques.

Cette expérience leur a également permis de mieux comprendre l’organisation et la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans ce domaine. A travers cet atelier organisé à Sarh, les participants ont partagé ces expériences avec les autres acteurs locaux. L’objectif est de favoriser la diffusion de ces pratiques et d’examiner les possibilités de leur application dans les quartiers de la ville afin d’améliorer l’assainissement. Mme Mbaiamdené Géraldine a exprimé sa reconnaissance aux partenaires qui ont soutenu cette formation.

Elle a précisé que la ville de Sarh a été représentée par l’entreprise Euro Koul et l’association MAFIMFED, deux structures engagées dans les initiatives environnementales. Selon elle, les connaissances acquises pourraient aussi contribuer à la création d’activités génératrices de revenus, notamment pour les femmes et les jeunes, à travers la valorisation et le recyclage des déchets.

De son côté, le maire de Sarh, Djimasra Madjadinan, a souligné que la gestion des déchets représente aujourd’hui un défi important pour la ville, en raison de l’augmentation de la population et de la production des déchets. Il estime que cet atelier constitue une opportunité pour partager les connaissances acquises et réfléchir ensemble aux solutions adaptés afin d’améliorer durablement la propreté et le cadre de vie des populations de Sarh.

Il faut noter cette formation a été initiée et financée par le Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieux Semi-Urbain et Rural dans le cadre de sa troisième phase, qui vise à renforcer les capacités des acteurs locaux dans le domaine de l’assainissement et de la gestion durable des déchets.


