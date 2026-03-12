Alwihda Info
TCHAD

Tchad : vers une banque de données multisectorielles pour le Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 12 Mars 2026



Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a présidé ce jeudi 12 mars 2026 à Am-Timan la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation des données pour l’élaboration de l’annuaire statistique provincial. Cet atelier est organisé par l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

La mise en place d’une banque de données multisectorielles au niveau des provinces constitue l’un des principaux défis du système statistique national à l’ère de la décentralisation.

Pour relever ce défi, il est nécessaire que chaque service déconcentré dispose de bases de données sectorielles désagrégées et organisées de manière chronologique, afin de suivre l’évolution des indicateurs dans le temps et dans l’espace. Le chef d’antenne de l’INSEED, Youssouf Issa Mahamat, a précisé que des données socioéconomiques existent déjà, mais de façon dispersée dans diverses sources isolées les unes des autres.

Pour permettre une analyse plus complète, elles doivent être centralisées, synthétisées et rendues facilement accessibles. Selon lui, la mise en place d’un système harmonisé de collecte et de diffusion des données statistiques provinciales est indispensable.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général Maab Mara a souligné que l’annuaire statistique provincial permettra aux services déconcentrés de l’État et aux collectivités de disposer des indicateurs socioéconomiques et démographiques nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques et programmes de développement. Il a également rappelé que la gouvernance locale, à travers le suivi des indicateurs, repose sur des données fiables et cohérentes.

Selon Maab Mara, l’élaboration de ce premier annuaire pour la province du Salamat représente une étape cruciale pour garantir une base de données permettant aux acteurs locaux de suivre en temps réel et de manière cohérente l’évolution des indicateurs socioéconomiques de la collectivité.


