Tchad : au Guéra, mobilisation du projet SWEDD+ en faveur de la scolarisation des filles à Mongo

Dans le cadre de ses activités de promotion de l'éducation des filles, le projet SWEDD+ a organisé une conférence-débat sous le thème « Ensemble pour Elle » à Mongo.



Cette rencontre s'inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation axée sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, un enjeu crucial pour le développement de la province du Guéra. La conférence a réuni plusieurs personnalités engagées pour l'éducation des filles.



Prenant la parole en premier, la coordinatrice du projet SWEDD+, Mme Amné Issakha, a dressé un état des lieux des activités menées par son projet dans le domaine de l'appui éducatif, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles. Poursuivant dans la même lancée, Mme Madjibaî, chargée de la scolarisation des filles au niveau national, a insisté sur un point fondamental : il ne suffit pas d'envoyer les filles à l'école, il faut également tout mettre en œuvre pour les y maintenir.



Le président de l'Association des Parents d'Élèves (APE) de la commune de Mongo, Souar Mahamat, a profité de cette tribune pour évoquer quelques difficultés rencontrées sur le terrain, concernant la scolarisation des enfants. De son côté, Mme Mariam Hassane Saline a partagé son témoignage personnel en présentant son parcours scolaire et les obstacles qu'elle a dû surmonter. Elle a tenu à délivrer un message fort : le mariage n'empêche pas la scolarité d'une fille.



Clôturant les interventions, le délégué de l'Éducation nationale du Guéra, Haroune Sortho Ramadane, a souligné l'importance capitale de l'éducation des enfants dans la province du Guéra, qui compte au total 148 320 élèves en 2024-2025. Ces chiffres illustrent l'ampleur du défi éducatif dans la province, et la nécessité de poursuivre les efforts de sensibilisation et d'appui.



La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses qui a permis aux participants d'obtenir des éclaircissements sur divers aspects de la scolarisation des filles et des programmes d'appui du projet SWEDD+.