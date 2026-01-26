









ANALYSE Étudier pour attendre : Le paradoxe des jeunes diplômés

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 26 Janvier 2026



Chaque matin à N’Djamena, un groupe de jeunes diplômés s’assoit sous des arbres, accoudé à des tables improvisées ou regroupé autour de jeux de cartes. Ils partagent un quotidien commun : l'attente. Ils n'attendent pas seulement un emploi, mais une opportunité, un coup de chance, une lueur d'espoir pour changer leur situation.







Des Espoirs Évanouis Il n’y a pas si longtemps, ces jeunes hommes avaient de grands rêves. Diplômés, ils croyaient que leur éducation ouvrirait les portes du marché du travail. Djimasra Eric, 27 ans et licencié en sociologie, se souvient : « On nous a toujours dit que l’université était la clé de la réussite. »

Aujourd'hui, il passe ses journées à discuter, jouer aux cartes, et chercher des informations sur des recrutements souvent infructueux.



Un Marché de l’Emploi Saturé

Chaque année, des milliers de diplômés sortent des universités tchadiennes, mais le marché de l’emploi est saturé. L’administration publique recrute au compte-gouttes, le secteur privé est peu développé, et les défis de l'entrepreneuriat restent nombreux. Adam, titulaire d’un master en communication, explique : « Le problème, ce n’est pas le manque de volonté, c’est l’absence d’opportunités. »



Après de nombreux stages non rémunérés et des recherches infructueuses, il a rejoint ses amis au carrefour du quartier pour partager ses frustrations.





Les Carrefours : Nouveaux Espaces Sociaux

Ces points de rencontre ne sont pas seulement des lieux d’oisiveté, mais de véritables espaces de socialisation. Là, on échange des informations sur des concours, des offres d’emploi incertaines, et on partage des idées de projets. Les jeux servent à tromper l’ennui et à oublier, même brièvement, le poids de l’échec.





Cependant, derrière les rires se cachent des réalités plus sombres : perte de confiance en soi, pression familiale, et sentiment d’inutilité. Moussa, 30 ans et père d’un enfant, confie : « Quand tu es diplômé et que tu dépends encore de tes parents, c’est humiliant. »





Une Attente qui Fragilise

Cette inactivité prolongée fragilise de nombreux jeunes, les rendant vulnérables à des dérives telles que la consommation de drogues, la petite délinquance, ou la tentation de l’émigration clandestine. Un étudiant en droit résume cette désespérance : « Le temps passe, l’âge avance et les chances diminuent. »





Un Élan d’Espoir

Malgré tout, l'espoir demeure. Beaucoup croient qu’une opportunité finira par surgir. Certains s’inscrivent à des formations en ligne, d'autres essaient de lancer de petites activités informelles face à l'incertitude.





Un Appel Silencieux aux Décideurs

À travers ce paysage de jeunes diplômés désœuvrés, se profile un cri silencieux adressé aux autorités. La question de l'emploi des jeunes est l'un des principaux défis du Tchad. Sans politiques publiques ambitieuses et adaptées aux réalités du marché de l'emploi, cette génération risque de rester bloquée dans cette attente.



