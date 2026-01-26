Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d'Ivoire : plusieurs personnalités nommées au rang de ministres d'État, conseillers spéciaux et de ministres conseillers


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026


Abidjan Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, le lundi 26 janvier 2026 à Abidjan, à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la Présidence de la République et du gouvernement.


Ainsi, au titre de la Présidence de la République, sont nommés ministres d'État, conseillers spéciaux à la Présidence de la République, Jeannot Ahoussou-Kouadio et Kobenan Kouassi Adjoumani.

Quant à Abdallah Albert Toikeusse Mabri, Mamadou Sanogo, Bouaké Fofana et Laurent Tchagba, ils ont été appelés aux fonctions de ministres conseillers à la Présidence de la République.

Par ailleurs, Fidèle Sarassoro est reconduit au poste de ministre, directeur de cabinet du Président de la République tandis que Ahoutou Emmanuel Koffi conserve son poste de ministre, directeur de cabinet du Vice-Président de la République.

Au titre du gouvernement, Ibrahim Cissé Bacongo et Augustin Thiam sont nommés respectivement ministres gouverneurs des Districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro.


